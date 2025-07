Làm rõ vai trò chủ trì trong ứng phó với tình trạng khẩn cấp

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Nguyễn Hải Hưng phát biểu

Ngày 30-7, Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội tổ chức tọa đàm "Hoàn thiện chính sách, pháp luật về tình trạng khẩn cấp", phục vụ việc tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Tình trạng khẩn cấp. Tọa đàm nhằm tiếp thu, chỉnh lý dự án luật để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 48 (tháng 8-2025) và trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 10 (tháng 10-2025).

Đồng chủ trì sự kiện, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh Nguyễn Hải Hưng nêu rõ, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và trên cơ sở ý kiến ĐBQH, dự thảo luật đã được tiếp thu chỉnh lý theo hướng không thay thế quy định pháp luật chuyên ngành, chỉ quy định về nguyên tắc, trình tự, thủ tục, thẩm quyền ban bố, công bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp, xây dựng các quy định phù hợp, thống nhất.

Các ý kiến tại tọa đàm cho rằng, cơ quan thẩm tra và ban soạn thảo đã tiếp thu nhiều ý kiến xác đáng. Tuy nhiên, khái niệm “tình trạng khẩn cấp” là vấn đề còn có ý kiến khác nhau. Một số ý kiến đề nghị làm rõ vai trò chủ trì, chỉ huy trong thực hiện các biện pháp trong tình trạng khẩn cấp.

Theo đó, cần bổ sung quy định “Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì, chỉ huy thống nhất các lực lượng tham gia ứng phó, khắc phục hậu quả thảm họa về thiên tai, dịch bệnh, ô nhiễm môi trường do sự cố bức xạ hạt nhân và chất hóa học tại địa phương mình”.

Người chỉ huy công an chủ trì, chỉ huy thống nhất các lực lượng công an thuộc quyền, phối hợp với các lực lượng khác tham gia ứng phó, khắc phục hậu quả trong tình trạng khẩn cấp về an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn quy định tình trạng khẩn cấp.

Người chỉ huy bộ đội chủ trì, chỉ huy thống nhất các lực lượng quân đội và dân quân tự vệ thuộc quyền, phối hợp với các lực lượng khác tham gia ứng phó, khắc phục hậu quả trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng trên địa bàn quy định tình trạng khẩn cấp…

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận, làm rõ thêm về ban bố, công bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp; các biện pháp áp dụng trong tình trạng khẩn cấp; việc cứu trợ, hỗ trợ đối với người dân và doanh nghiệp trong tình trạng khẩn cấp; lực lượng ứng phó, lực lượng thi hành trong tình trạng khẩn cấp; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

ANH PHƯƠNG