Làm rõ việc nam thanh niên cầm dao dọa chém nữ nhân viên giao hàng ở Đắk Lắk

Ngày 4-11, một lãnh đạo UBND xã Ea Kao, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, cho biết, đã chỉ đạo Công an xã xác minh, làm rõ vụ việc nam thanh niên có hành vi hành hung nữ nhân viên giao hàng xảy ra trên địa bàn xã.

Clip nữ nhân viên giao hàng bị hành hung. Nguồn: Mạng xã hội

Trước đó, trên Facebook xuất hiện clip quay lại cảnh một thanh niên có hành vi hành hung một nữ nhân viên giao hàng. Không chỉ vậy, thanh niên này đạp ngã xe hàng và còn chạy vào nhà lấy dao rựa dọa chém nữ nhân viên giao hàng. Sự việc chỉ dừng lại khi người dân ở gần đó phát hiện chạy đến can ngăn. Vụ việc được người dân quay lại và đăng lên mạng xã hội. Sau khi clip được đăng tải đã thu hút hàng ngàn lượt xem gây xôn xao dư luận. Được biết, sự việc xảy ra vào chiều 30-10.

Nam thanh niên dùng dao rựa dọa chém nữ nhân viên giao hàng. Ảnh cắt từ clip

Theo lãnh đạo UBND xã Ea Kao, sau khi tiếp nhận sự việc, Công an xã đã mời nam thanh niên và người giao hàng đến trụ sở để làm rõ. Nguyên nhân xảy ra sự việc do giữa nam thanh niên và nữ nhân viên giao hàng có mâu thuẫn từ việc giao - nhận hàng, chuyển khoản tiền trong giao hàng. “Công an xã Ea Kao đã yêu cầu nữ nhân viên giao hàng đến cơ sở y tế để thăm khám, xác định mức độ thương tích. Nếu thương tích ở mức truy cứu trách nhiệm hình sự, phía công an xã sẽ chuyển vụ việc cho Công an TP Buôn Ma Thuột điều tra; nếu thương tích mức nhẹ sẽ thiết lập hồ sơ để xử phạt hành chính nam thanh niên này”, lãnh đạo UBND xã Ea Kao thông tin.

MAI CƯỜNG