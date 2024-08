Hà Nội: Bé trai 12 tuổi bị hành hung giữa phố

Theo thông tin anh T. cung cấp, khoảng 17 giờ ngày 18-8, con trai anh là cháu M. (12 tuổi) chơi bóng cùng các bạn tại chung cư New Horison City (phường Mai Động, Hà Nội). Trong quá trình tranh bóng, 2 đội có xảy ra tranh cãi, dẫn đến xô xát.

Sau đó, đội của cháu M. chuyển sang chơi ở khu vực khác, đội còn lại bỏ về. Sau đó, 1 người đàn ông khoảng 30 tuổi đi xe máy đến hành hung cháu M. trước sự chứng kiến của nhiều người.

Ảnh cắt từ clip

Theo anh T., con anh được bạn chở về nhà trong tình trạng máu chảy rất nhiều, rách vùng đầu, nhiều thương tích phần mềm trên mặt, cổ, vai, tay…

Gia đình đã đưa cháu đến bệnh viện cấp cứu, khâu vết thương dài 3 mũi ở vùng mắt. Hiện, cháu M. vẫn trong tình trạng đau đầu và nhiều vùng trên cơ thể, thỉnh thoảng chóng mặt buồn nôn, tinh thần hoảng loạn, sợ hãi...

Chiếc áo dính nhiều máu của cháu M. sau khi bị đánh

Tối 18-8, gia đình anh T. đã làm đơn trình báo Công an phường Mai Động kèm theo hình ảnh và video camera chung cư ghi lại toàn bộ vụ việc. Trong khi đó, 1 cán bộ Công an phường Mai Động (quận Hoàng Mai) cho biết, đã nhận được đơn trình báo và xử lý hồ sơ chuyển lên Cơ quan điều tra Công an quận Hoàng Mai để xử lý vụ việc theo thẩm quyền.

GIA KHÁNH