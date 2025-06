Lần đầu tiên, cảnh sát giao thông Hà Nội tổ chức sát hạch lái xe

Sáng 24-6, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) tổ chức sát hạch lái xe cho các học viên tại Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và đào tạo sát hạch lái xe Hùng Vương.

Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội, cho biết, từ ngày 1-3-2025, Bộ Công an chính thức tiếp nhận nhiệm vụ sát hạch, cấp giấy phép lái xe.

Các thí sinh chuẩn bị sát hạch. Ảnh: LAM HOÀNG

Việc giao lực lượng công an nhân dân, trực tiếp là lực lượng cảnh sát giao thông là đầu mối giúp Chính phủ thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về công tác sát hạch, cấp giấy phép lái xe xuất phát từ yêu cầu thực tiễn trong bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phù hợp với thông lệ quốc tế và chức năng quản lý con người về trật tự, an toàn xã hội, theo đúng tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TƯ của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Thí sinh trong buổi sát hạch. Ảnh: LAM HOÀNG

Tại Hà Nội, Phòng Cảnh sát giao thông là đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức triển khai công tác sát hạch, cấp giấy phép lái xe cho người dân trên địa bàn. Theo Đại tá Trần Đình Nghĩa, ngay từ khi tiếp nhận nhiệm vụ, các đơn vị liên quan khảo sát, xây dựng kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện, đồng thời chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ, phương tiện, trang thiết bị, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan thuộc Sở Xây dựng để triển khai tiếp nhận, bàn giao công tác sát hạch, cấp giấy phép lái xe cho người dân trên địa bàn nhanh chóng, thuận lợi.

Các thí sinh trong phần thi lý thuyết

Kỳ sát hạch sáng 24-6 nhằm đánh giá khách quan năng lực thực tế của các thí sinh, đảm bảo người điều khiển xe ô tô có đủ kiến thức luật giao thông, kỹ năng điều khiển phương tiện và ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông.

Theo ghi nhận, trước khi bước vào cabin để thi sa hình, các học viên khá hồi hộp bởi lần đầu có giám thị là cảnh sát giao thông. Tuy nhiên, trước khi bắt đầu bài thi, lực lượng chức năng động viên và hướng dẫn thí sinh chuẩn bị các khâu.

ĐỖ TRUNG