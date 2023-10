Lần đầu tiên TPHCM triển khai cuộc thi trực tuyến về giáo dục chính trị tư tưởng cho học sinh, sinh viên

Đại diện Phòng Chính trị tư tưởng (Sở GD-ĐT TPHCM) cho biết, Hội thi hướng đến mục tiêu tuyên truyền hiệu quả các chủ trương, hoạt động quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng đối với học sinh, sinh viên trên môi trường mạng, qua đó xây dựng văn hóa học đường, văn hóa ứng xử trong trường học, đồng thời phổ biến giáo dục pháp luật cho học sinh, học viên các trường THCS, THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, trường trung cấp và cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Phát biểu tại lễ phát động, ông Dương Trí Dũng, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM cho biết, các nội dung về giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên đã được triển khai ở nhiều môn học và hoạt động giáo dục.

"Năm học 2023-2024, lần đầu tiên Sở GD-ĐT phối hợp với các sở ban ngành trên địa bàn thành phố tổ chức hội thi với sự tổng hòa kiến thức, nhận thức, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên, đặc biệt là các vấn đề về môi trường, xã hội, mối quan hệ bạn bè, chăm sóc sức khỏe, giáo dục thể chất, công tác an toàn trường học... giúp các em có thêm hành trang bổ ích cho quá trình sinh hoạt và học tập, sau này phục vụ xã hội", ông Dương Trí Dũng cho biết.

Với chủ đề "Nét đẹp trường em", Hội thi nhằm giúp trang bị thêm kiến thức, bồi dưỡng tư tưởng, nhận thức cho học sinh, giúp các em đủ điều kiện trở thành công dân có ích, cao hơn là công dân toàn cầu, hội nhập quốc tế.

Cũng tại lễ phát động, ông Nguyễn Vân Yên, Hiệu trưởng Trường THPT Marie Curie bày tỏ, cuộc thi là sân chơi có quy mô lớn của ngành giáo dục và đào tạo, đa dạng cả về nội dung lẫn hình thức.

Từ sân chơi này, học sinh, học viên, sinh viên của thành phố được tuyên truyền, bồi dưỡng, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, tinh thần thượng tôn pháp luật, tích cực xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh, văn hóa học đường và trường học hạnh phúc.

"Tôi mong muốn hoạt động tuyên truyền và xây dựng văn hóa học đường sẽ lan tỏa rộng khắp trong cộng đồng học sinh, sinh viên, góp phần nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống trong học sinh, sinh viên", Hiệu trưởng Trường THPT Marie Curie cho biết.

Năm nay, đối tượng dự thi gồm học sinh tất cả các trường THCS, THPT, trường phổ thông nhiều cấp học, học viên trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, học viên trường trung cấp, cao đẳng thuộc Sở GD-ĐT TPHCM quản lý theo phân cấp và ủy quyền.

Học sinh được phân loại bảng dự thi theo cấp học. Cuộc thi được tổ chức qua 3 vòng: vòng 1 thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về giáo dục chính trị tư tưởng, vòng 2 thi xây dựng đoạn phim ngắn (video clip) với chủ đề “Nét đẹp trường em” và vòng chung kết gồm biểu diễn, trình bày minh họa với chủ đề “Ngôi trường hạnh phúc”.

Trong đó, tại vòng 1, học sinh tham gia trả lời các câu hỏi trực tuyến trên cổng thông tin điện tử, nội dung về giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống đẹp, lối sống thân thiện với môi trường; an toàn trường học, phòng chống bạo lực học đường và phổ biến giáo dục pháp luật, văn hóa ứng xử trong trường học, mối quan hệ giữa học sinh với bạn bè, thầy cô, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao trường học.

Thời gian thi trực tuyến từ ngày 16-10 đến ngày 13-11-2023. Kết quả dự kiến được công bố vào ngày 17-11-2023.

Vòng 2 (bán kết), trường học xây dựng đoạn phim ngắn (video clip) từ 5-7 phút với chủ đề “Nét đẹp trường em” thể hiện được các đặc điểm, nét đẹp nổi bật của trường xoay quanh các chủ đề: nét đẹp văn hóa ứng xử trong trường học, tình thầy trò, tình bạn trong trường học; mảng xanh trong trường học, hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường; hoạt động an toàn trường học, phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự, an toàn thực phẩm; hoạt động về bữa ăn dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe , rèn luyện thể dục, thể thao, nâng cao hệ miễn dịch, tăng cường sức đề kháng; hoạt động văn hóa, văn nghệ, câu lạc bộ, ngoại khóa, vui chơi của nhà trường...

Kết quả vòng 2 dự kiến công bố vào ngày 22-12-2023.

Vòng 3 (chung kết) dự kiến tổ chức vào ngày 12-1-2024.

Ban tổ chức sẽ trao 1 giải nhất (trị giá 10 triệu đồng/giải thưởng), 2 giải nhì (7 triệu đồng/giải thưởng) và 2 giải ba (4 triệu đồng/giải thưởng) cùng các giải thưởng phụ cho trường học có số lượng học sinh tham gia dự thi trực tuyến nhiều nhất, trường có đội cổ vũ nhiệt tình nhất.