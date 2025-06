Tuân thủ quy chế, đề cao trách nhiệm trong tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025

Đoàn đã kiểm tra, khảo sát tại trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (quận Sơn Trà). Ảnh: XUÂN QUỲNH

Năm nay, TP Đà Nẵng có tổng cộng 14.549 thí sinh đăng ký dự thi tại 31 điểm thi, trong đó 393 thí sinh dự thi theo Chương trình GDPT năm 2006. Các điểm thi đã hoàn tất công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, mỗi điểm đều bố trí phòng thi dự phòng, đáp ứng đầy đủ yêu cầu tổ chức kỳ thi.

Sở GD-ĐT Đà Nẵng huy động gần 1.900 cán bộ, giáo viên tham gia tổ chức thi, đồng thời bố trí lực lượng dự phòng với hơn 500 người và 2 điểm thi dự phòng. Công tác phối hợp giữa Sở GD-ĐT và Công an thành phố được triển khai chặt chẽ, đảm bảo an ninh, an toàn tại các khu vực in sao đề, bảo quản đề thi và chấm thi.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Bên cạnh đó, TP Đà Nẵng triển khai các hoạt động hỗ trợ thí sinh thông qua chương trình “Tiếp sức mùa thi”, bố trí phương tiện, nước uống, lực lượng thanh niên tình nguyện hướng dẫn, phân luồng, đảm bảo giao thông thông suốt tại các điểm thi. Thành phố cũng xây dựng phương án hỗ trợ thí sinh khuyết tật và ứng phó tình huống thí sinh gặp sự cố sức khỏe.

Ông Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT phát biểu. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng đánh giá cao sự chuẩn bị nghiêm túc, đồng bộ của Đà Nẵng, đồng thời lưu ý không được chủ quan, phải tuân thủ nghiêm quy chế thi ở tất cả các khâu. Các điều kiện phòng cháy chữa cháy tại chỗ và việc niêm phong hệ thống camera trong phòng thi cần được rà soát kỹ, đảm bảo đúng quy định và thống nhất giữa các điểm thi.

Thứ trưởng nhấn mạnh, đây là kỳ thi đầu tiên thực hiện Chương trình GDPT năm 2018, diễn ra trong bối cảnh bộ máy chính quyền địa phương đang sắp xếp, sáp nhập. Do đó, Ban Chỉ đạo thi địa phương phải thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ với phương châm: an toàn – thông suốt – nghiêm túc – khách quan – chu đáo – gọn nhẹ – tin cậy – hiệu quả.

Trước đó, Đoàn kiểm tra đã khảo sát thực tế tại một số điểm thi, điểm in sao đề thi tại trường THPT Hoàng Hoa Thám, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (quận Sơn Trà).

Đoàn đã kiểm tra tại trường THPT Hoàng Hoa Thám. Ảnh: XUÂN QUỲNH

