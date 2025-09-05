Lần đầu tiên Ủy ban Thường vụ Quốc hội trực tiếp quyết định chương trình lập pháp

Tại phiên họp thứ 49, lần đầu tiên Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trực tiếp quyết định chương trình lập pháp năm 2026, thay vì trình Quốc hội quyết định như trước đây, nhằm đảm bảo chương trình có tính linh hoạt, bám sát thực tiễn.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc phiên họp

Sáng 5-9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 49. Phiên họp này được tổ chức thành 3 đợt, kéo dài 6 ngày, với 32 nội dung chính thức và một số nội dung dự phòng.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ: “Đây là phiên họp quan trọng để tập trung chuẩn bị cho kỳ họp 10, kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XV, triển khai ngay những nhiệm vụ mới theo quy định của pháp luật, bảo đảm hoàn thành trọn vẹn chương trình công tác của cả nhiệm kỳ”.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội dành phần lớn thời gian cho công tác lập pháp, xem xét 14 dự án luật, trong đó, có 7 dự án sửa đổi toàn diện, phạm vi rộng, tác động lớn.

Cũng tại phiên họp, lần đầu tiên Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trực tiếp quyết định chương trình lập pháp năm 2026, thay vì trình Quốc hội quyết định như trước đây, nhằm đảm bảo chương trình có tính linh hoạt, bám sát thực tiễn.

Quang cảnh phiên họp

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng xem xét các báo cáo giám sát thường niên, báo cáo kết quả giám sát của đoàn giám sát của Quốc hội về việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành; các báo cáo tổng kết nhiệm kỳ, các nghị quyết liên tịch và nghị quyết hướng dẫn về hiệp thương giới thiệu, ứng cử, tiếp xúc cử tri...

ANH PHƯƠNG