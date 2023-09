Lan tỏa tinh thần sáng tạo không ngừng nghỉ

“Chạm” vào mong mỏi của người dân

Theo ông Nguyễn Hoàng Hưng, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Thi đua khen thưởng TPHCM, Giải thưởng Sáng tạo TPHCM lần 3 nhận được 191 đề án, công trình, giải pháp, đề tài đăng ký tham gia.

Theo đánh giá của Ban tổ chức Giải thưởng Sáng tạo TPHCM lần 3, chất lượng hồ sơ, công trình, đề tài, tác phẩm đăng ký tham gia giải thưởng lần 3 ở một vài lĩnh vực được nâng cao hơn, do tiêu chí xét chọn lần này được nâng cao. Công tác xét chọn, sàng lọc từ đầu được thực hiện nghiêm túc. Nhiều lĩnh vực còn mời các chuyên gia đầu ngành tham gia chấm giải, đảm bảo tính khách quan. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, lấy ý kiến độc giả được Báo SGGP thực hiện xuyên suốt. Đến nay, chưa nhận được phản hồi trái chiều.

GS-TS Nguyễn Văn Phước, Chủ tịch Hội đồng lĩnh vực 6 (khoa học, kỹ thuật), nhận xét, các hồ sơ dự Giải thưởng Sáng tạo lần 3 đều có chất lượng cao, nhất là những công trình thuộc ngành y tế đã “chạm” được vào mong mỏi của những người bệnh.

Qua quá trình xét chọn tại Hội đồng các lĩnh vực, nhiều công trình, tác phẩm, đề tài có tính sáng tạo cao, ứng dụng kỹ thuật mới và mang lại hiệu quả trong thực tế đã được chọn. Chẳng hạn, phương pháp “Tái tạo khuyết hổng gần toàn bộ và toàn bộ lưỡi sau phẫu thuật trị ung thư” của nhóm bác sĩ Bệnh viện Ung bướu TPHCM đã giúp tái tạo lưỡi cho bệnh nhân ung thư khi phải cắt bỏ toàn bộ lưỡi. Phương pháp này vừa giảm chi phí, vừa giúp bệnh nhân nhanh hết đau. Quan trọng hơn là giúp bệnh nhân ở giai đoạn trễ kéo dài sự sống, giao tiếp được. Hiện phương pháp này đang được áp dụng và mang lại hiệu quả tại Bệnh viện Ung bướu TPHCM.

Hay ở lĩnh vực 5 (văn học, nghệ thuật), tác phẩm Kịch múa “Kiều” của nhóm biên đạo Nguyễn Phúc Hùng, Nguyễn Phúc Hải, Nguyễn Tuyết Minh thuộc Nhà hát Giao hưởng - Nhạc Vũ kịch (Sở VH-TT TPHCM) đã kết hợp nhuần nhuyễn nét đẹp nghệ thuật truyền thống và phương pháp tư duy sáng tạo hiện đại, gắn liền hơi thở cuộc sống. Vở múa được dàn dựng 15 cảnh với ê kíp biên đạo múa, nghệ sĩ, diễn viên múa trẻ, tài năng đã giúp người xem thấy được sự mới mẻ, hiện đại, sáng tạo của một tác phẩm múa với nhiều cảm xúc. Tương tự, ở lĩnh vực 2 (quốc phòng, an ninh), giải pháp “Đảm bảo quốc phòng và an ninh cho phát triển bền vững trên địa bàn TPHCM trong thời kỳ mới” của nhóm tác giả thuộc Bộ Tư lệnh TPHCM và Công an TPHCM được đánh giá cao. Công trình đã dự báo những nhân tố tác động, tình huống, thách thức về quốc phòng, an ninh và đề ra hệ thống giải pháp cơ bản, toàn diện, có tính đặc thù, khả thi, nhằm đảm bảo phát triển bền vững.

58 công trình, giải pháp, đề tài, tác phẩm xuất sắc được chọn trao Giải thưởng Sáng tạo TPHCM lần 3. Cụ thể, lĩnh vực 1 (phát triển kinh tế) có 5 giải pháp đoạt giải nhì và ba. Lĩnh vực 2 (quốc phòng, an ninh) có 5 giải pháp đoạt giải nhất, nhì và ba. Lĩnh vực 3 (quản lý nhà nước) có 15 giải pháp đoạt giải nhì và ba. Lĩnh vực 4 (truyền thông) có 4 giải pháp đoạt giải nhì và ba. Lĩnh vực 5 (văn học nghệ thuật) có 9 tác phẩm đoạt giải nhất, nhì và ba. Lĩnh vực 6 (khoa học kỹ thuật) có 10 đề tài đoạt giải nhất, nhì và ba. Lĩnh vực 7 (khởi nghiệp sáng tạo) có 10 giải pháp đoạt giải nhì và ba.

Giải quyết những vấn đề bức bách

Trong số những công trình vào chung kết và được đề xuất trao giải, có những công trình đã thực sự tham gia giải quyết những vấn đề nhức nhối hiện nay. Mô hình một cửa hỗ trợ phụ nữ và trẻ em do Sở LĐTB-XH TPHCM phối hợp Bệnh viện Hùng Vương và Cơ quan Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ tại Việt Nam (Uni Woman) thành lập là một điển hình.

Theo ông Lê Văn Thinh, Giám đốc Sở LĐTB-XH TPHCM, mô hình này là điểm đến an toàn, là nơi can thiệp, trợ giúp, cung cấp các gói dịch vụ thiết yếu khép kín và phù hợp cho từng nạn nhân trên địa bàn TPHCM. Điểm mới của mô hình ở chỗ nạn nhân là phụ nữ, trẻ em bị bạo lực thay vì phải đi đến nhiều nơi tìm kiếm sự hỗ trợ thì chỉ cần đến mô hình một cửa này để được chăm sóc y tế, tư vấn tâm lý và pháp lý trọn gói miễn phí.

Hay khi câu chuyện “được mùa mất giá, được giá mất mùa” luôn là vòng lẩn quẩn mà người làm nông nghiệp gặp phải thì “Agridential.vn - Giải pháp truy xuất nguồn gốc toàn diện theo chuỗi giá trị” dựa trên nền tảng công nghệ Blockchain (của Công ty CP Vietnam Blockchain) đã góp phần giải quyết tình trạng trên. “Agridential.vn” giúp truy xuất nguồn gốc, góp phần kết nối sản xuất - tiêu thụ. “Agridential.vn” cũng ghi nhận thông tin đánh giá và nhu cầu của người tiêu dùng, doanh nghiệp để thay đổi dần thói quen canh tác, đáp ứng nhu cầu của thị trường và giúp người tiêu dùng phân biệt được hàng giả, hàng kém chất lượng.

Trong khi đó, công tác tại Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị TPHCM, nhóm tác giả Bùi Văn Trường, Trần Văn Chí, Trần Minh Trí luôn trăn trở với tình trạng rác ken kín dưới cống thoát nước và những vất vả, hiểm nguy tiềm ẩn đối với nhân vệ sinh môi trường. Từ đó, nhóm đã nghiên cứu công trình “Cửa thu - thoát nước ống cống ngăn nghẹt rác và mùi hôi”.

Theo ông Bùi Văn Trường, công trình được nghiên cứu và tính toán trên cơ sở khoa học và xét đến các điều kiện thực tế khi áp dụng, phân tích hành vi, thói quen của cộng đồng. Qua đó, sản phẩm có tiết diện tối ưu, phù hợp bó vỉa tạo được mỹ quan, đảm bảo an toàn giao thông và ngăn mùi hôi, ngăn rác chảy vào lòng cống… Đến nay, sản phẩm của công trình đã được lắp đặt tại hơn 29.000 vị trí cống thu nước, khắc phục những bất cập của hệ thống thoát nước tại TPHCM.