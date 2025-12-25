Làng Tu Thó vươn lên từ gian khó

Từ ngôi làng nằm trong vùng sạt lở núi, bà con Tu Thó nay đã an cư ở làng mới, trực tiếp trồng dược liệu, làm du lịch cộng đồng, đời sống đổi thay từng ngày.

Làng tái định cư Tu Thó

Tu Thó khởi sắc

Đến làng tái định cư Tu Thó (thôn Tu Thó, xã Măng Ri, tỉnh Quảng Ngãi) vào thời điểm này, chúng tôi cảm nhận rõ sự đổi thay hiện hữu trên khắp các ngả đường.

Đường làng khang trang, sạch sẽ; dọc các triền núi, những hàng thông xanh ngắt vươn mình tạo nên các mảng xanh dịu mát. Xen giữa là những vườn hoa khoe sắc, tỏa hương thơm ngát; đặc biệt, hoa anh đào đang phát triển rực rỡ, chờ mùa nở rộ để đón khách.

Trên các ngả đường, du khách cùng người thân hòa mình vào thiên nhiên trong lành, khí hậu mát mẻ. Khi sớm mai lên, nhiều người rủ nhau săn mây; ngay tại các cơ sở lưu trú, chỉ cần mở cửa là có thể thu trọn những khoảnh khắc bồng bềnh của mây trời và vẻ đẹp nguyên sơ của núi rừng.

Trên trục đường chính, từng nhóm người dân vừa từ rừng trở về, mang theo nhiều sản vật quý như các loại sâm. Trong câu chuyện rôm rả, họ hào hứng chia sẻ về cuộc sống ngày càng khang trang, no ấm nơi làng mới.

Người dân làng tái định cư Tu Thó xem các chương trình nghệ thuật tại làng

Anh A Dâm, thôn Tu Thó cho biết, khoảng 5 năm trước, gia đình sinh sống tại ngôi làng cũ trong điều kiện rất khó khăn, luôn nơm nớp lo sợ nhà cửa bị sạt lở mỗi khi mưa lũ đổ về.

Sau khi địa phương khảo sát và đầu tư xây dựng khu tái định cư Tu Thó, dự án được triển khai nhanh chóng và gia đình anh là một trong những hộ tiên phong chuyển đến nơi ở mới. Kể từ đó, gia đình anh không còn nỗi lo núi đồi sạt lở, cuộc sống dần ổn định hơn.

Khu tái định cư được đầu tư khang trang, gắn với xây dựng nông thôn mới ngày càng vững chắc. Có nơi ở an toàn, gia đình anh Dâm mạnh dạn phát triển các mô hình kinh tế mới, tập trung trồng cà phê xứ lạnh, sâm dây, sâm Ngọc Linh và thông, qua đó nâng cao thu nhập, từng bước xây dựng cuộc sống ấm no.

Địa điểm du lịch tuyệt đẹp

Trong các ngôi làng tái định cư ở khu vực Tây Quảng Ngãi, làng tái định cư Tu Thó là nơi đầu tiên được lựa chọn đăng cai hai sự kiện tầm vóc, có ảnh hưởng lớn đến ngành sâm, gồm Hội thi ẩm thực quốc tế dược liệu sâm Ngọc Linh và Hội thảo sâm Ngọc Linh.

Đây là những sự kiện quan trọng, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ đối với ngành dược liệu, đồng thời trở thành niềm tự hào của người dân làng Tu Thó.

Hội thi giã gạo tổ chức tại làng

Ông A Bù, Trưởng thôn Tu Thó cho biết, hiện có khoảng 100 hộ dân từ làng cũ đã di dời về sinh sống tại khu tái định cư. Sau 5 năm chuyển đến nơi ở mới, đời sống người dân từng bước cải thiện, diện mạo ngôi làng ngày càng khởi sắc.

Bà con đã an cư, yên tâm phát triển sản xuất với các loại cây trồng như cà phê, lúa và dược liệu, thu nhập được nâng lên. Trường học xây ngay tại làng, tạo điều kiện thuận lợi cho con em đến lớp.

Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được triển khai, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống. Tết năm nay, ở Tu Thó hứa hẹn vui tươi, ấm áp hơn. Đồng bào Xơ Đăng nơi đây luôn tin tưởng vào các chính sách chăm lo của Đảng và Nhà nước.

Nhắc đến sự “thay da đổi thịt” của làng tái định cư Tu Thó, ông Phạm Xuân Quang, Chủ tịch UBND xã Măng Ri cho biết, đời sống người dân hiện nay đã khác trước, ổn định hơn và từng bước thoát nghèo. Điều này thể hiện rõ qua tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể, đời sống người dân không ngừng được nâng cao.

Gắn với quá trình xây dựng nông thôn mới, địa phương tập trung đầu tư hạ tầng, chú trọng giúp người dân thay đổi tư duy, cách làm, chủ động phát triển kinh tế. Hiện nhiều hộ đã trồng và sở hữu các vườn cà phê, sâm Ngọc Linh, sâm dây có giá trị kinh tế lớn, mang lại nguồn thu ổn định.

Gắn với xây dựng nông thôn mới, xã tiếp tục hỗ trợ người dân bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống như trang phục, nghề thủ công, lễ hội; đồng thời phát triển du lịch cộng đồng, khai thác hiệu quả lợi thế về văn hóa và cảnh quan sẵn có.

Người dân tham gia hội thi giã gạo tại làng

Bên cạnh đó, địa phương định hướng người dân phát triển trồng dược liệu gắn với trồng rừng, góp phần nâng cao thu nhập và bảo vệ môi trường theo hướng bền vững. Đây là hướng đi lâu dài nhằm xây dựng Tu Thó trở thành làng nông thôn mới gắn với du lịch cộng đồng.

Thực tế cho thấy, Tu Thó hiện đã là điểm đến hấp dẫn đối với du khách yêu thích khám phá, trải nghiệm. Trong hành trình vươn mình, làng tái định cư Tu Thó tiếp tục nhận được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh.

Tại lễ đón nhận danh hiệu làng du lịch cộng đồng, đồng chí Nguyễn Đức Tuy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, đã trực tiếp tham dự và trao tặng chiêng quý để bà con phục vụ phát triển du lịch cộng đồng. Món quà ý nghĩa này đã tiếp thêm động lực để người dân đẩy mạnh hoạt động du lịch, từng bước nâng cao đời sống, đồng thời gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống.

HỮU PHÚC