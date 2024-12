Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Đại tướng Nguyễn Quyết

Tổng Bí thư Tô Lâm viếng Đại tướng Nguyễn Quyết. Ảnh: TTXVN

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng do Tổng Bí thư Tô Lâm dẫn đầu vào viếng Đại tướng Nguyễn Quyết và chia buồn cùng gia quyến. Đoàn Chủ tịch nước do Chủ tịch nước Lương Cường dẫn đầu; Đoàn Chính phủ do Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình dẫn đầu; Đoàn Quốc hội do Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu; Đoàn Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến dẫn đầu, vào viếng Đại tướng Nguyễn Quyết…

Bày tỏ niềm tiếc thương Đại tướng Nguyễn Quyết, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương viết sổ tang: “Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam kính viếng đồng chí Đại tướng Nguyễn Quyết, người cộng sản kiên cường, đã tham gia lãnh đạo cách mạng Việt Nam, vị tướng tài ba của Quân đội nhân dân Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Hưng Yên.

Cuộc đời cách mạng của Đồng chí bắt đầu từ rất sớm, từ những ngày còn rất khó khăn của đất nước, nhưng Đồng chí đã giác ngộ rất sớm, đã nhận thức đúng con đường cách mạng của Đảng và tham gia lãnh đạo cách mạng, quân đội giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, mang lại niềm vinh quang cho đất nước, cho quê hương. Cuộc đời Đồng chí là tấm gương sáng cho cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và thanh niên học tập và noi theo. Chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy thành quả cách mạng và sẽ bảo vệ vững chắc Tổ quốc, xây dựng thành công Chủ nghĩa xã hội ở đất nước ta”.

Lễ an táng Đại tướng Nguyễn Quyết diễn ra từ 15 giờ 30 cùng ngày tại Nghĩa trang Mai Dịch, TP Hà Nội.

Lời cảm ơn Ban Lễ tang Nhà nước và gia đình đồng chí Đại tướng Nguyễn Quyết trân trọng cảm ơn: Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đồng chí lão thành cách mạng…; đại diện các ban, bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương; các tỉnh ủy, thành ủy; các cơ quan, đơn vị, địa phương, lực lượng vũ trang nhân dân; đại sứ quán các nước và tổ chức quốc tế tại Việt Nam; các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương; bà con quê hương, xóm giềng, họ hàng nội ngoại, bạn bè gần xa đã gửi thư, điện chia buồn, đưa tin, gửi vòng hoa, đến viếng, dự Lễ truy điệu và tiễn đưa đồng chí Đại tướng Nguyễn Quyết, nguyên: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa IV, V, VI; Bí thư Trung ương Đảng khóa VI; Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước; Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương); Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; đại biểu Quốc hội khóa IV, khóa VII, VIII; về nơi an nghỉ cuối cùng tại Nghĩa trang Mai Dịch, thành phố Hà Nội. Trong tổ chức Lễ tang có điều gì sơ suất, xin được lượng thứ. BAN LỄ TANG VÀ GIA ĐÌNH

