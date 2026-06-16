Xã hội

Lãnh đạo TP Đà Nẵng thăm, chúc mừng Văn phòng đại diện Báo SGGP

SGGPO

Chiều 16-6, Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Đoàn Ngọc Hùng Anh dẫn đầu đoàn công tác đến thăm và chúc mừng Văn phòng đại diện Báo SGGP tại Đà Nẵng, nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-1925 – 21-6-2026).

Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Đoàn Ngọc Hùng Anh tặng hoa chúc mừng các cán bộ tại văn phòng đại diện
Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Đoàn Ngọc Hùng Anh tặng hoa chúc mừng các cán bộ tại văn phòng đại diện

Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Đoàn Ngọc Hùng Anh đánh giá cao vai trò của Văn phòng đại diện Báo SGGP tại Đà Nẵng trong thông tin, tuyên truyền các hoạt động của TP Đà Nẵng thời gian qua.

Văn phòng đại diện đã luôn hiện diện, đồng hành cùng Đà Nẵng trong các sự kiện quan trọng, góp phần lan tỏa thông tin về chủ trương, chính sách, thành tựu phát triển của địa phương. Đây cũng là cầu nối quan trọng giữa Đà Nẵng và TPHCM, cùng các tỉnh, thành phía Nam.

Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng mong muốn, văn phòng đại diện tiếp tục đồng hành cùng TP Đà Nẵng trong tuyên truyền chủ trương, chính sách lớn, nhất là mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và các nhiệm vụ phát triển của Đà Nẵng.

Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng chúc đội ngũ phóng viên, người lao động của văn phòng đại diện luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, giữ vững bản lĩnh nghề nghiệp, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

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Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Đoàn Ngọc Hùng Anh đánh giá cao những kết quả nổi bật mà văn phòng đại diện đạt được trong thời gian qua. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Thay mặt đơn vị, nhà báo Nguyên Khôi, Phó trưởng Văn phòng đại diện Báo SGGP tại Đà Nẵng cảm ơn lãnh đạo TP Đà Nẵng qua các thời kỳ đã dành sự quan tâm đến hoạt động của các cơ quan báo chí, trong đó có Báo SGGP; đồng thời tạo điều kiện tốt nhất để văn phòng đại diện hoạt động thuận lợi, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

XUÂN QUỲNH

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Đà Nẵng báo SGGP văn phòng miền Trung Đoàn Ngọc Hùng Anh

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