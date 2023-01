Lãnh đạo TPHCM xúc động khi nhân sĩ, trí thức, nhà khoa học Việt kiều ở khắp nơi vẫn miệt mài đóng góp cho quê hương

Tối 7-1, Thành ủy – HĐND – UBND TPHCM - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức họp mặt Người Việt Nam ở nước ngoài mừng Xuân Quý Mão 2023.

Về khách mời Trung ương có các đồng chí: Đại sứ Ngô Hướng Nam, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao.

Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Trần Kim Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TPHCM. Đặc biệt còn có hơn 1.000 đại biểu kiều bào từ khắp các châu lục, vùng lãnh thổ trên thế giới.

Trân trọng hiến kế của các chuyên gia, nhà khoa học

Thay mặt lãnh đạo TPHCM, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải chào mừng, gửi lời thăm hỏi ân cần, lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất đến đồng bào Việt Nam ở xa Tổ quốc về quê hương đón tết. Đồng thời bày tỏ lòng biết ơn đối với kiều bào ta ở nước ngoài đã đồng tâm, hiệp lực vì sự nghiệp chung xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, làm nên thành tựu của năm 2022; đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của TPHCM và cả nước trong suốt thời gian qua.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM khẳng định, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là “chất xúc tác” quan trọng đối với những thành công của hoạt động ngoại giao nhân dân. Qua các hoạt động giao lưu văn hóa, tôn giáo, đồng bào ta ở nước ngoài đã và đang góp phần giữ gìn bản sắc và quảng bá những giá trị văn hóa dân tộc; xây dựng hình ảnh Việt Nam ở nước ngoài nhận được sự yêu mến của bạn bè các nước, góp phần nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh, những đóng góp đáng trân trọng và đầy tự hào của bà con kiều bào ta đối với quê hương, đất nước xuất phát từ lòng yêu nước nồng nàn của mỗi người con đất Việt, là truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam. Do đó, TPHCM rất mong sự tham gia chung tay góp sức của bà con kiều bào cùng chính quyền thành phố thực hiện thành công mục tiêu đã đề ra. Điều đó một lần nữa khẳng định “Người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời và là nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam”.

Cùng với đó, lãnh đạo TPHCM rất trân trọng những ý kiến tư vấn, tham gia hiến kế của các chuyên gia, nhà khoa học Việt kiều nhằm giúp đất nước nhanh chóng tiếp cận với trình độ tiên tiến về khoa học - công nghệ của thế giới, nhất là trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra hiện nay.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải chia sẻ xúc động khi được biết nhiều nhân sĩ, trí thức, nhà khoa học ở khắp nơi trên thế giới dù tuổi cao vẫn miệt mài đóng góp cho công cuộc phát triển, hợp tác quốc tế về khoa học của đất nước, đào tạo nhiều cán bộ khoa học cho quê hương....

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM mong rằng, đồng bào ta ở nước ngoài tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước và lòng tự hào dân tộc, cùng chung sức với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM, có những đóng góp tích cực góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2023; tiếp tục xây dựng, bảo vệ và phát triển thành phố, xây dựng đất nước Việt Nam ta ngày càng thêm giàu đẹp và bền vững.

Mong muốn đóng góp nhiều hơn cho quê hương

Trước đó, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải thông tin, năm 2022, TPHCM đã đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội và đời sống. Đồng thời, thông tin một số định hướng nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2025 và những năm tiếp theo.

Trong đó, TPHCM đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế thành phố; đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát triển đô thị phù hợp với xu hướng đô thị thông minh, xanh, thân thiện môi trường. Tăng cường huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân.

TPHCM cũng nâng cao chất lượng và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, tiếp tục xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, con người, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai; củng cố tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tiếp tục triển khai hiệu quả hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế sâu rộng.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM khẳng định, đạt được những kết quả nêu trên, trước hết là do ý Đảng phù hợp với lòng dân, là sức mạnh đoàn kết, thống nhất cao, là sự nổ lực phấn đấu, chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội. Trong đó có sự đóng góp quý báu và rất quan trọng của cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập ở nước ngoài. Đó là trong năm vừa qua, có nhiều tổ chức và cá nhân đồng bào trong và ngoài nước đã đóng góp rất tích cực, ủng hộ vật chất và quà tặng kịp thời trong công tác phòng chống Covid-19.

Chia sẻ với lãnh đạo TPHCM, ông Danny Võ Thành Đăng, người Việt Nam ở Singapore (Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân người Việt Nam ở nước ngoài) ấn tượng với sự phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội của TPHCM nói riêng và Việt Nam nói chung sau đại dịch Covid-19.

Điều đáng mừng là rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục mở rộng đầu tư, nhiều nhà đầu tư từ các nước dịch chuyển môi trường, tìm kiếm cơ hội đầu tư mới tại Việt Nam. Bên cạnh đó, nhiều đơn hàng xuất sang các thị trường khó tính như Mỹ, Nhật, Trung Quốc; nhiều dự án kinh doanh gọi vốn thành công... Đây là cơ hội tốt để TPHCM nói riêng và Việt Nam nói chung xây dựng thương hiệu và định vị thương hiệu với quốc tế.

Ông Danny Võ Thành Đăng cũng kiến nghị TPHCM quan tâm hơn nữa đến việc chăm sóc sức khoẻ tinh thần của người dân thành phố, đặc biệt gia tăng tỷ lệ các ca lo âu, trầm cảm, căng thẳng sau đại dịch ở người lớn và cả trẻ em.

Đồng thời, mở rộng các hoạt động chăm sóc dành cho kiều bào, đặc biệt là những người muốn hồi hương; tăng cường vai trò kết nối và lan tỏa của mỗi kiều bào ở nước sở tại về các cơ hội kinh doanh, giao thương, văn hoá, ngoại giao nông nghiệp và hợp tác đầu tư trong các lĩnh vực như giáo dục, y tế, truyền thông và du lịch.

Là kiều bào luôn tâm huyết chuyển tải những kiến thức về khoa học kỹ thuật cho đất nước bằng việc nhập hàng triệu cuốn sách về cho đất nước, bà Lê Thị Mỹ Châu, người Việt Nam ở Hoa Kỳ (Chủ tịch công ty Vinafirst), bày tỏ vinh dự và tự hào khi được góp sức mình cho sự phát triển của TPHCM.

Bà cũng bày tỏ vui mừng khi nhìn thấy những thay đổi từng ngày của TPHCM. Dù phải gánh chịu nhiều hậu quả từ đại dịch, nhưng TPHCM đã vượt qua khó khăn và phục hồi ngoạn mục.

Bà Lê Thị Mỹ Châu khẳng định với chính sách kinh tế và thu hút nhân tài vượt trội của TPHCM cá nhân bà và cộng đồng kiều bào sẽ tiếp tục đóng góp để TPHCM phát triển.

Dịp này, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch Covid-19 vừa qua. Cùng với đó, Chủ tịch UBND TPHCM có quyết định tặng Huy hiệu TPHCM cho 12 cá nhân tiêu biểu; quyết định tặng Bằng khen cho 6 tập thể, 14 cá nhân tiêu biểu người Việt Nam ở nước ngoài.

Tại TPHCM, những năm qua, đã có hơn 400 chuyên gia, trí thức kiều bào về làm việc dài hạn; gần 200 trí thức hợp tác trực tiếp với các trường đại học, khu công nghệ cao, các bệnh viện... Song song đó, đã có gần 3.000 công ty có vốn của kiều bào được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với tổng vốn điều lệ hơn 45.000 tỷ đồng. Mỗi năm có khoảng 30.000 người Việt trẻ ở nước ngoài về thăm quê, tìm kiếm cơ hội kinh doanh bằng các dự án khởi nghiệp tại TPHCM. Đặc biệt, có khá nhiều các dự án xuất phát từ các ý tưởng khởi nghiệp của các Việt kiều trẻ tuổi về nước từ các nền kinh tế phát triển như Mỹ, Pháp, Canada, Australia... Kiều hối năm 2022 đạt 6,8 tỷ USD, tỷ lệ kiều hối tại TPHCM luôn chiếm từ 40% - 50% tỷ lệ kiều hối của cả nước...