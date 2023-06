Lãnh đạo UBND TPHCM và tỉnh Bình Dương họp về kết nối hạ tầng vùng

Chiều 15-6, tại TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương, đoàn công tác của lãnh đạo UBND TPHCM và tỉnh Bình Dương có buổi làm việc và cùng đi thực địa để khảo sát, thúc đẩy các dự án kết nối vùng.

Tham dự có các đồng chí: Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức; Hoàng Tùng, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức; Đặng Quốc Toàn, Chánh Văn Phòng UBND TPHCM; Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở GTVT; Phan Ngọc Phúc, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM.

Về phía tỉnh Bình Dương có đồng chí Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương; lãnh đạo TP Dĩ An, Thuận An, cùng đại diện các sở ngành của tỉnh.

Đoàn khảo sát của TPHCM và tỉnh Bình Dương đã khảo sát đường dẫn cao tốc TPHCM - Chơn Thành tại thành phố Thủ Đức, nút giao Sóng Thần - Phạm Văn Đồng. Sau đó, cơ quan chức năng hai địa phương họp, làm việc tại trụ sở UBND TP Dĩ An để bàn về tiến độ, giải pháp thúc đẩy các dự án kết nối vùng.

Theo UBND TP Thủ Đức, hiện trạng kết nối giao thông giữa TP Thủ Đức và TP Dĩ An, Thuận An, tỉnh Bình Dương gồm một số vị trí kết nối liên vùng như: Quốc lộ 13 tại vị trí cầu Vĩnh Bình; đường Ngô Chí Quốc - đường Bình Hòa 1; Tỉnh lộ 43; nút giao Sóng Thần; đường Đào Trinh Nhất - đường An Bình... Ngoài ra, có một số tuyến đường, hẻm trong nhóm nhà ở phục vụ kết nối dân sinh.

UBND TP Thủ Đức và Dĩ An, Thuận An đã tổ chức các cuộc họp để cùng phân tích, trao đổi về định hướng phát triển kết nối giao thông giữa các địa bàn và đã thống nhất báo cáo, đề xuất đầu tư 5 vị trí kết nối trọng điểm, gồm:

1. Đường Đào Trinh Nhất - TP Thủ Đức; đường An Bình – TP Dĩ An;

2. Đoạn đường ĐT.743B kết nối với đường Bình Chiểu và cao tốc HCM-TDM – Chơn Thành - TP Thủ Đức và đường ĐT.743B - TP Thuận An

3. Đoạn đường dự phóng Nam KCX Linh Trung 2 – TP Thủ Đức và đường Vĩnh Phú 32 – TP Thuận An

4. Đoạn đường N3 – TP Thủ Đức và đường Vĩnh Phú 41 – TP Thuận An

5. Đoạn đường ký hiệu N1 – TP Thủ Đức và đường Bình Hòa 1 – TP Thuận An.