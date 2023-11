Lao vào lũ dữ, đưa sản phụ đi sinh

Trời mưa như trút nước, phía dưới nước lũ chảy xiết nhưng các cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn lao mình vào các điểm nguy cấp để cứu người. Cùng với đó, hàng ngàn người dân cô lập trong lũ được di dời đến nơi trú ẩn an toàn, nhiều sản phụ chuyển dạ đã được đưa đến bệnh viện bình an.

>>> Giải cứu thành công vợ chồng ông Minh từ đống sạt lở vùi lấp

Khoảng 9 giờ 30 sáng 15-11, đúng lúc lũ dâng cao, chị H.T.L (trú tại đường hẻm Phan Chu Trinh, phường An Cựu, TP Huế) chuyển dạ. Công an phường An Cựu nhận điện thoại cầu cứu, liền khẩn cấp lội lũ, kéo thuyền nhựa đi qua con hẻm ngập sâu đến 1,5m nước để di chuyển chị H.T.L cùng 2 con nhỏ ra khỏi vùng lũ, đến bệnh viện an toàn.

Chưa dừng lại, Công an phường An Cựu còn tìm đủ cách để vượt lũ dữ, ứng cứu kịp thời 19 trường hợp ra khỏi vùng ngập lụt sâu, trong đó có 3 trẻ em, 3 người già neo đơn, 2 phụ nữ mang thai và 11 sinh viên nữ ở ngoại tỉnh đang thuê trọ học tại Huế đến nơi trú ẩn an toàn.

Từ sáng đến trưa 15-11, tại Thừa Thiên Huế, mưa xối xả, lũ thượng nguồn cuồn cuộn đổ về khiến rất nhiều người già neo đơn, trẻ em, phụ nữ mang thai… mắc kẹt trong vùng thấp trũng. Rất may, Công an các xã, phường, thị trấn tại Thừa Thiên Huế đã kịp thời sơ tán đến nơi an toàn. Trong đó, chị T.Th.M (ở đường Tuy Lý Vương, phường Vỹ Dạ, TP Huế) đang mang bầu cũng vừa được Công an phường Vỹ Dạ và lực lượng bảo vệ dân phố tiếp cận, để sơ tán chị ra khỏi vùng lũ, đến tránh trú tại nơi cao ráo, an toàn.

Vào lúc 11 giờ 40 phút trưa 15-11, nhà ông Trần Bình Minh (ở Bình Tiến, thị xã Hương Trà) bất ngờ xảy ra sạt lở đất trong mưa lũ. Lúc này, ông Minh và vợ đang ở trong nhà không kịp chạy thoát, phút chốc đã bị đất vùi lấp. Công an và lực lượng chức năng xã Bình Điền kịp thời ứng cứu và đến 12 giờ 15 phút, vợ chồng ông Minh đã được giải cứu, đưa ra ngoài từ đống đổ nát.

Sáng 15-11, Trạm Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thừa Thiên Huế trong khi làm nhiệm vụ đã kịp thời hỗ trợ nhiều người dân đi đường. Trong đó, tại km 846 Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc, do mưa lớn kéo dài, mực nước tại đoạn đường này ngập sâu nên Trạm Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã bố trí lực lượng, phương tiện điều hòa, hướng dẫn giao thông để đảm bảo an toàn cho người dân khi qua đoạn đường này.

Thời điểm này, Trạm Cảnh sát giao thông Công an tỉnh sử dụng phương tiện chuyên dụng kịp thời hỗ trợ hàng chục người và phương tiện đi qua đoạn nước sâu. Trong đó, 2 du khách quốc tịch Pháp cần đến sân bay Phú Bài để kịp giờ bay đã được lực lượng CSGT hỗ trợ kịp thời cùng với 2 mẹ con và một cụ già tại huyện Phú Lộc từ vùng nước sâu đến nơi an toàn.