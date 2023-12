Lập khống hồ sơ gây thiệt hại cho Nhà nước, 2 giám đốc bị khởi tố

Ngày 30-12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Núi Thành (tỉnh Quảng Nam) cho biết, vừa thi hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 2 bị can, do gây thiệt hại cho Nhà nước 200 triệu đồng.