Lấy lời khai người đàn ông đánh thanh niên trên đường phố

Lãnh đạo Công an quận 4 đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ của quận khẩn trương vào cuộc xác minh vụ việc người đàn ông đánh thanh niên trên đường phố. Lực lượng chức năng xác định Bùi Thanh Khoa là người đánh thanh niên, nên mời về trụ sở lấy lời khai, làm rõ động cơ gây án.

Liên quan vụ "Người đàn ông đánh thanh niên trên đường phố ở TPHCM" như Báo SGGP đã thông tin, tối 9-12, Công an quận 4 (TPHCM) đang lấy lời khai Bùi Thanh Khoa (40 tuổi, ngụ quận 10).

Khoa tại cơ quan công an

Theo Công an quận 4, sau khi Báo SGGP đăng tải thông tin vụ việc, Ban lãnh đạo Công an quận 4 đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ của quận khẩn trương vào cuộc xác minh. Công an sau đó xác định Khoa là người đánh thanh niên nên mời về trụ sở lấy lời khai, làm rõ động cơ gây án.

Trước đó, sáng cùng ngày, mạng xã hội đăng tải clip ghi lại cảnh người thanh niên đeo ba lô chạy xe máy đi trên đường phố. Sau đó, thanh niên tăng ga vượt lên khi các xe đang di chuyển.

Clip vụ việc

Bất ngờ, người đàn ông đi phía trước xe thanh niên tìm cách ép xe khiến thanh niên dừng xe giữa đường. Người đàn ông cũng dừng xe, bước xuống rồi dùng tay đánh vào mặt, đầu thanh niên khiến người này ngã ra đường, đè lên dải phân cách mềm.

Chưa dừng lại, người đàn ông đánh vào mặt, dùng cùi chỏ đánh vào đầu; thậm chí là vung chân đá thẳng vào mặt. Một lúc sau, người đàn ông lên xe nổ máy tẩu thoát. Toàn bộ sự việc được camera hành trình của xe ô tô ghi lại.

Qua xác minh của phóng viên Báo SGGP, sự việc xảy ra vào sáng 9-12, ở đường Khánh Hội (quận 4) theo hướng từ quận 7 về quận 4.

CHÍ THẠCH