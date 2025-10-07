Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả công việc

Ngày 7-10, Phiên bế mạc Đại hội Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội phường Tam Long (TPHCM) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 -2030 đã diễn ra thành công.

Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Võ Ngọc Thanh Trúc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM.

Đại hội đã thông qua báo cáo kết quả phiên thứ nhất, công bố danh sách hiệp thương Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tam Long khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 50 ủy viên. Ông Phan Văn Cường tiếp tục tái cử chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tam Long, nhiệm kỳ mới.

Đại hội các tổ chức chính trị - xã hội của phường cũng hoàn thành việc bầu cử và kiện toàn ban chấp hành nhiệm kỳ mới.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Võ Ngọc Thanh Trúc ghi nhận và đánh giá cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, sự năng động và sáng tạo của Mặt trận cùng các tổ chức thành viên trong thời gian qua. Đồng chí khẳng định, nhiệm kỳ mới đòi hỏi Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội phường Tam Long phải tiếp tục đổi mới toàn diện, phát huy vai trò nòng cốt chính trị trong việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần xây dựng phường Tam Long phát triển nhanh, bền vững, văn minh và hiện đại.

Đồng chí Võ Ngọc Thanh Trúc nhấn mạnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tam Long cần làm tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền và nhân dân. Trong đó, các tổ chức đoàn thể tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả hoạt động.

Đồng chí cũng đề nghị tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội, chủ động lắng nghe, đối thoại, giải quyết kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền và hệ thống Mặt trận ở cơ sở. Đồng thời, cần xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, khát vọng cống hiến và tinh thần trách nhiệm cao, xem đây là yếu tố quyết định chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận trong giai đoạn mới.

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã trao 200 triệu đồng hỗ trợ hoạt động an sinh xã hội tại phường Tam Long. Phường cũng tổ chức trao quà, học bổng cho 17 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn và 17 học sinh vượt khó học giỏi, đồng thời khen thưởng 8 tập thể và 30 cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2020 - 2025.

