Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào các hoạt động của mặt trận

Ngày 3-10, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội xã Hồ Tràm (TPHCM) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, dự và phát biểu chỉ đạo đại hội.

Đồng chí Phạm Minh Tuấn tặng hoa và biểu trưng hỗ trợ 200 triệu đồng đến xã Hồ Tràm thực hiện các hoạt động an sinh xã hội

Tại đại hội, báo cáo chính trị đã tổng kết việc thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ qua, rút ra những bài học kinh nghiệm, đồng thời thống nhất thông qua chương trình hành động mới với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”.

Đại hội xác định 2 nhiệm vụ đột phá: nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đoàn viên, hội viên và đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; đồng thời tiếp tục chú trọng công tác an sinh xã hội, quan tâm, chăm lo các đối tượng yếu thế.

Đồng chí Phạm Minh Tuấn phát biểu

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Phạm Minh Tuấn nhấn mạnh, mặt trận xã nhiệm kỳ mới tăng cường vai trò nòng cốt chính trị, trách nhiệm trong xây dựng khối đoàn kết toàn dân. Tiếp tục quán triệt chủ trương lấy nhân dân là trung tâm, là chủ thể, mục tiêu, động lực cho các hoạt động của mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội; lấy khu dân cư là địa bàn trọng điểm. Tăng cường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên, người dân. Nâng cao thực chất công tác giám sát, phản biện xã hội; góp ý xây dựng Đảng và chính quyền trong sạch, vững mạnh. Không ngừng ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số phù hợp với chức năng, nhiệm vụ.

Các đại biểu tham dự đại hội

Các đại biểu đã hiệp thương cử ra 57 Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã; 6 Ủy viên Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hồ Tràm nhiệm kỳ 2025-2030. Bà Trần Minh Bảo Vy tiếp tục được hiệp thương giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hồ Tràm nhiệm kỳ mới.

Chiều cùng ngày, đại hội các tổ chức chính trị - xã hội của xã Hồ Tràm (Liên đoàn Lao động, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân) cũng đồng loạt diễn ra.

Nhân dịp này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã hỗ trợ 200 triệu đồng cho xã Hồ Tràm thực hiện các hoạt động an sinh xã hội.

ĐỨC ANH