Mặt trận sẽ giám sát việc giải quyết thủ tục hành chính khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp

Ngày 3-10, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị hiệp thương với các tổ chức chính trị - xã hội thống nhất các nội dung trong kế hoạch giám sát, phản biện xã hội năm 2026 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Quang cảnh hội nghị

Theo kế hoạch giám sát của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, năm 2026, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ thực hiện 6 nội dung: việc chuyển đổi số, ứng dụng KH-CN, đổi mới toàn diện trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công tại các địa phương khi thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; việc thực hiện dân chủ ở cơ sở (gắn với giám sát trách nhiệm của người đứng đầu); giám sát việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2026; thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2026 - 2035; một số vụ việc khiếu nại, tố cáo khi có yêu cầu thực tế theo chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Thanh tra Chính phủ, Bộ Tư pháp, Hội Luật gia Việt Nam và Liên đoàn luật sư Việt Nam (nếu có); tham gia giám sát với các đoàn giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và kế hoạch giám sát của các cơ quan liên quan.

Về phản biện xã hội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ chủ trì phản biện xã hội các dự án luật, gồm: Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi); Luật Thủ tục ban hành quyết định hành chính; Luật Tiếp cận thông tin (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhà ở (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Dự án Luật Hòa giải ở cơ sở (sửa đổi); Luật Hộ tịch (sửa đổi).

Tại hội nghị, các ý kiến cho rằng, kế hoạch giám sát, phản biện cần được triển khai cụ thể, phối hợp chặt chẽ, bảo đảm chất lượng và tiến độ theo yêu cầu; quá trình triển khai cần bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí, tránh trùng lắp về địa bàn và đối tượng của các đoàn giám sát; nâng cao chất lượng công tác phản biện xã hội đối với quy trình lập pháp và giám sát việc thực hiện pháp luật.

Bên cạnh đó, tạo cơ chế huy động sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học, những người có kinh nghiệm thực tiễn và sự tham gia của nhân dân.

LÂM NGUYÊN