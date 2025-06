Phim về ngôi sao nhạc pop nước Anh ra rạp Việt

Điểm đặc biệt của Siêu sao nguyên thủy so với các phim tiểu sử âm nhạc khác là ê-kíp quyết định lựa chọn dùng kỹ xảo CGI để tái hiện nhân vật chính dưới hình hài một con tinh tinh. Nhân vật này đại diện cho chính Robbie Williams - một trong những ngôi sao nhạc pop đình đám nhất nước Anh.

Bộ phim tái hiện lại hành trình âm nhạc đáng nhớ của Robbie Williams

Theo đạo diễn Michael Gracey, hình tượng tinh tinh là ẩn dụ cho bản năng nguyên thủy, sự hoang dại và những tổn thương tâm lý mà danh vọng và áp lực của nền công nghiệp giải trí mang lại cho những siêu sao đứng trên đỉnh cao.

Tác phẩm đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Michael Gracey - người từng gây tiếng vang toàn cầu với bộ phim nhạc kịch Bậc thầy của những giấc mơ (The Greatest Showman).

Để có thể mang đến những hình ảnh chân thực cho khán giả, phần hiệu ứng hình ảnh đặc biệt của phim được thực hiện bởi đội ngũ Wētā FX - studio đứng sau thành công của loạt Hành tinh khỉ (Planet of the Apes).

Nhân vật chính trong phim được tái hiện thông qua hình ảnh con tinh tinh bằng công nghệ CGI

Do đó, phần kỹ xảo của phim là một trong những điểm sáng đặc sắc nhất. Với hàng ngàn biểu cảm vi mô (micro-expressions) và chuyển động cơ thể phức tạp, hình tượng Robbie Williams dưới lớp CGI (công nghệ mô phỏng hình ảnh) trở nên sống động, đầy tính biểu cảm và chân thực.

Chính nhờ phần kỹ xảo xuất sắc này, bộ phim đã nhận đề cử Best Visual Effects (Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất) tại lễ trao giải Oscar 2025, đồng thời tạo nên làn sóng tranh luận mạnh mẽ tại các liên hoan phim quốc tế từ Telluride, Toronto đến Cannes.

Là một bộ phim tiểu sử âm nhạc nên phần nhạc phim cũng là điểm nhấn mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả.

Âm nhạc là điểm nhấn đặc biệt của phim

Âm nhạc trong Siêu sao nguyên thủy được thực hiện bởi chính Robbie Williams và nhà soạn nhạc tài năng Batu Sener. Bộ phim dẫn dắt khán giả qua những bản hit gắn liền với sự nghiệp của Robbie cùng những ca khúc mới sáng tác cho phim, tạo nên một bản giao hưởng cảm xúc, vừa hoài niệm, vừa dữ dội.

Nhiều ca khúc gắn liền với tên tuổi Robbie được đưa vào bộ phim như: She's the One, Angels, Let Me Entertain You, Feel, I Found Heaven, Rock D, Relight My Fire, Better Man…

Album nhạc phim Better Man được phát hành vào ngày 27-12-2024. Vào ngày 3-1-2025, album ra mắt ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng UK Albums Downloads Chart và vị trí số 4 trên bảng xếp hạng UK Soundtrack Albums Chart. Sau khi được phát hành dưới dạng đĩa vật lý, album đã đứng đầu bảng xếp hạng UK Albums Chart, đánh dấu album quán quân thứ 15 của Williams, qua đó cân bằng kỷ lục về số album đứng đầu nhiều nhất cùng với ban nhạc The Beatles.

Poster chính thức của phim tại thị trường Việt Nam

Sau các suất chiếu quốc tế, bộ phim nhận nhiều lời khen từ giới chuyên môn. Screen International đánh giá: “Một bản giao hưởng điện ảnh về bản ngã, nỗi cô đơn và sức nặng của danh vọng đầy táo bạo và ám ảnh”. Rotten Tomatoes cũng ghi nhận mức đánh giá tích cực lên đến 88% từ khán giả quốc tế. Metacritic đánh giá phim đạt 77/100 điểm trong khi khán giả trên PostTrak dành cho phim 83% điểm số tích cực.

Tại Việt Nam, phim chính thức khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc từ ngày 11-7.

HẢI DUY