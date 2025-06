"Love in Vietnam" phim hợp tác Ấn - Việt sẽ công chiếu tại Đà Nẵng

Phim "Love in Vietnam"- Yêu từ cái nhìn đầu tiên

Do đạo diễn Rahhat Shah Kazmi (Ấn Độ) thực hiện và nhà sản xuất Captain Rahul Bali đồng hành, Love in Vietnam kể câu chuyện tình lãng mạn, đồng thời giới thiệu vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa và con người Việt Nam qua góc nhìn hiện đại, trẻ trung. Phim có sự tham gia của dàn diễn viên nổi tiếng hai nước như Khả Ngân (Việt Nam), Avneet Kaur và Shantanu Maheshwari (Ấn Độ).

Phim được quay tại nhiều địa phương nổi tiếng của Việt Nam, trong đó có Đà Lạt, Đà Nẵng, Hội An, Phú Yên, Nha Trang và Hạ Long... Bối cảnh chính được đặt tại Đà Lạt. Bên cạnh đó, những cảnh quay ven biển miền Trung cùng với khung cảnh kỳ vĩ của Hạ Long đã tạo nên một bức tranh điện ảnh sinh động, giàu màu sắc.

Phim được chiếu trong Hạng mục Phim Châu Á dự thi, có sự tham gia của Kim Hye Eun, ngôi sao từng tham gia các phim như Tầng Lớp Itaewon hay Twenty Five Twenty One...

Bộ phim được hỗ trợ tích cực từ các cơ quan ngoại giao và chính quyền nhiều địa phương Việt Nam trong quá trình sản xuất, thông qua việc tạo điều kiện về hạ tầng, thủ tục, nhân lực ngành phim. Đây cũng là kết quả từ việc triển khai bộ Chỉ số thu hút đoàn làm phim (PAI) do Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam xây dựng từ năm 2023.

Bên cạnh Love in Vietnam, DANAFF III còn là nơi ra mắt lần đầu thế giới hoặc quốc tế của nhiều phim quốc tế trong số gần 100 bộ phim đến từ nhiều nền điện ảnh châu Á. Trong hạng mục Phim châu Á dự thi, đáng chú ý có Family Secrets (Hàn Quốc) với diễn xuất của Kim Hye Eun, ngôi sao từng gây ấn tượng trong Itaewon Class và Twenty Five Twenty One. Phim Nhật Bản How to Forget You của Yu Sakudo, từng đoạt giải tại Venice hứa hẹn mang lại chiều sâu cảm xúc.

Phim đến từ đến từ Philippines

Một điểm nhấn khác là The Father (Mông Cổ), hành trình cảm động của một người cha qua ba thập kỷ, và Out of Order (Philippines), phim giật gân, giàu kịch tính. Ngoài ra, trong chương trình Toàn cảnh điện ảnh châu Á, khán giả còn được thưởng thức hai phim Hàn Quốc My Friend is a Murderer và Extreme Family, cùng nhiều tác phẩm Nhật Bản như Lotus Kitchen, Mommy, Souzoku, The Blue Lion.

Các phim được chiếu miễn phí tại các cụm rạp Lê Độ, CGV, Galaxy và Lotte Đà Nẵng từ 29-6. Khán giả còn có cơ hội gặp gỡ, giao lưu với các đạo diễn, diễn viên nổi tiếng tham dự DANAFF III.

MAI AN