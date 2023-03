Liên hoan phim Ba Lan 2023 tại Việt Nam

Sự kiện do Cục Điện ảnh Việt Nam phối hợp Hiệp hội Các nhà làm phim Ba Lan tổ chức sẽ diễn ra tại Hà Nội (Trung tâm Chiếu phim quốc gia, 87 Láng Hạ, Ba Đình, từ 11 đến 15-3), Huế (Cinestar, 25 Hai Bà Trưng, TP Huế, từ 15 đến 19-3) và TPHCM (Cinestar Hai Bà Trưng, quận 1 từ 18 đến 22-3). Có 5 bộ phim được trình chiếu miễn phí gồm: Vàng khối (Solid Gold), Chuyện tình thợ săn ảnh (Paparazzi Love), Giai điệu tình yêu (Songs about Love), Bản Sonat diệu kỳ (Sonata), Vua đào tẩu (The Getaway King). Khán giả yêu điện ảnh Ba Lan có thể nhận vé xem phim trên trang web https://chieuphimquocgia.com.vn/ của rạp Trung tâm Chiếu phim quốc gia và trang web https://cinestar.com.vn/ của Cụm rạp CineStar.