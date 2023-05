Liên hoan phim Cannes 2023: Phim Việt đoạt giải Camera vàng

Đại diện duy nhất của Việt Nam tranh giải tại Liên hoan phim Cannes năm nay, tác phẩm Bên trong vỏ kén vàng (Inside the Yellow Cocoon Shell) của đạo diễn Phạm Thiên Ân xuất sắc nhận giải Camera vàng cho phim đầu tay xuất sắc nhất.

Bên trong vỏ kén vàng được giới thiệu và trình chiếu trong hạng mục Directors’ Fortnight (Tuần lễ đạo diễn). Phim được phát triển từ phim ngắn Hãy tỉnh thức và sẵn sàng, từng giành giải Illy cũng tại hạng mục này tại Cannes 2019. Tại Cannes năm nay, đạo diễn người Pháp gốc Việt Trần Anh Hùng cũng vinh dự nhận giải Đạo diễn xuất sắc với bộ phim về tình yêu và ẩm thực The Pot-au-Feu. Một sự trùng hợp thú vị, cách đây đúng 30 năm, đạo diễn sinh năm 1962 này cũng giành giải Camera vàng cho Phim đầu tay xuất sắc nhất với Mùi đu đủ xanh (phim này cũng được đề cử Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc nhất tại Oscar 1993).

Năm nay, giải thưởng cao nhất, giải Cành cọ vàng, đã vinh danh đạo diễn Justine Triet với tác phẩm Anatomy of a Fall. Bà trở thành nữ đạo diễn thứ 3 trong lịch sử 76 lần tổ chức thắng giải, sau Jane Campion và Julia Ducournau.

Cannes 2023 cũng chứng kiến sự lên ngôi của điện ảnh châu Á với nhiều giải thưởng quan trọng khác như: Kịch bản xuất sắc cho Yuji Sakamoto (Nhật Bản) với Monster, Nam diễn viên xuất sắc cho Koji Yakusho (Nhật Bản) trong Perfect Days, Tiger Stripes (Malaysia) vinh danh trong hạng mục Tuần lễ phê bình quốc tế…

Một số giải thưởng quan trọng khác có thể kể đến: Grand Prix cho The Zone of Interest (đạo diễn Jonathan Glazer), Giải thưởng của ban giám khảo cho phim Fallen Leaves (Aki Kaurismäki), Nữ diễn viên xuất sắc cho Merve Dizdar (phim About Dry Grasses), Cành cọ vàng cho phim ngắn 27 (Flóra Anna Buda).