Liên tiếp nhân viên y tế bị hành hung: Cần kịch liệt lên án và xử lý nghiêm

PGS-TS-BS Nguyễn Anh Dũng, Phó Giám đốc Sở Y tế thăm hỏi, động viên tập thể nhân viên khoa Cấp cứu và nhất là nhân viên y tế bị hành hung thuộc Bệnh viện quận 7

Sáng 7-12, Sở Y tế TPHCM đã cử tổ công tác đến làm việc với Bệnh viện quận 7 về các trường hợp nhân viên y tế bị hành hung khi đang làm nhiệm vụ. Cùng dự có đại diện của Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an Thành phố, UBND quận 7, Công an phường Tân Phú.

Tại buổi làm việc, PGS-TS-BS Nguyễn Anh Dũng, Phó Giám đốc Sở Y tế đã thăm hỏi, động viên tập thể nhân viên Khoa cấp cứu và nhất là nhân viên y tế bị hành hung. Bên cạnh đó, đặt vấn đề với các thành viên tham dự cuộc họp về việc tăng cường các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự y tế và đảm bảo an toàn cho nhân viên y tế khi làm nhiệm vụ trên địa bàn quận 7.

Cụ thể, Ban Giám đốc Bệnh viện quận 7 cần rà soát và củng cố Quy trình báo động “Code grey” về an ninh trật tự bệnh viện (do Sở Y tế ban hành), trong đó, lưu ý thời gian kích hoạt đến công an địa phương để kịp thời hỗ trợ lực lượng bảo vệ bệnh viện đảm bảo an ninh, trật tự trong bệnh viện.

Đồng thời, yêu cầu lãnh đạo Bệnh viện quận 7 triển khai thêm các giải pháp nhằm hạn chế thấp nhất tình huống thân nhân người bệnh bất ngờ gây rối hoặc hành hung nhân viên Khoa cấp cứu của bệnh viện như: phân luồng tiếp nhận, quy trình sàng lọc, nhận diện được các nguy cơ tiềm ẩn gây rối an ninh trật tự bệnh viện, tăng cường phân bổ nhân viên bảo vệ tại các điểm nóng.

“Công an phường Tân Phú và Công an quận 7 quan tâm và tăng cường hỗ trợ cho Bệnh viện quận 7 triển khai hiệu quả Quy trình báo động “Code grey” về an ninh trật tự bệnh viện”, PGS-TS Nguyễn Anh Dũng kỳ vọng.

Trước đó, chỉ trong vòng 2 tuần qua, nhân viên y tế thuộc Bệnh viện quận 7 đã 2 lần bị hành hung trong khi thi hành nhiệm vụ (một tại hiện trường cấp cứu ngoài bệnh viện và một tại khoa cấp cứu bệnh viện).

Cụ thể: vào khoảng 17 giờ ngày 3-12-2023, Bệnh viện Quận 7 nhận được cuộc gọi cấp cứu 115 tại quán nhậu trên đường 47 phường Tân Quy, Quận 7. Khi đến nơi, bệnh nhân do say xỉn nên té ngã trong nhà vệ sinh, tình trạng bệnh nhân bất tỉnh, còn nằm nguyên tại chỗ. Do nhà vệ sinh hẹp, nhân viên y tế nhờ người thân trong cuộc nhậu cùng hỗ trợ để đưa bệnh nhân vào băng ca chuyển đi.

Tuy nhiên, người này mắng nhân viên y tế là “sao không tự làm mà bắt hỗ trợ”. Sau khi đưa bệnh nhân vào băng ca chuyển ra ngoài, người này đi phía sau dùng chân đạp mạnh vào lưng nhân viên y tế. Sự việc cũng được bệnh viện báo Công an phường Tân Phú. Khoảng 10 phút sau, công an đến bệnh viện, sau khi tìm hiểu vụ việc, Công an phường Tân Phú lại tiếp tục mời nhân viên y tế bị hành hung về phường để khai báo.

Mới đây, vào lúc 23 giờ 15 phút, ngày 22-11, tua trực đêm tại bệnh viện đã tiếp nhận bệnh nhân tên N.T.T. nhập viện có vết thương hở do té ngã. Nhân viên y tế bệnh viện tiếp nhận, tư vấn khâu vết thương và được sự đồng thuận từ phía bệnh nhân.

Tuy nhiên, người thân bệnh nhân không chịu ra ngoài để nhân viên y tế làm việc mà có những lời nói và hành vi chửi bới, nhục mạ, khiến bác sĩ L.T.P. buộc phải tạm ngưng công việc và rời khỏi phòng tiểu phẫu. Người nhà bệnh nhân sau đó đuổi theo đánh vào vùng mặt trái bác sĩ. Sự việc đã được bệnh viện báo ngay đến Công an phường Tân Phú. Sau 20 phút thì Công an phường Tân Phú đến và lại yêu cầu bác sĩ trực của bệnh viện về trụ sở phường để khai báo sự việc.

Theo Sở Y tế TPHCM, tình trạng nhân viên y tế bị hành hung là một vấn đề nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tinh thần và phục vụ của nhân viên y tế nhất là trong tình huống cấp cứu người bệnh, gây tâm lý hoang mang, lo lắng cho đội ngũ nhân viên y tế. Hành vi hành hung nhân viên y tế là hành vi vi phạm pháp luật, cần được xã hội lên án và pháp luật xử lý nghiêm minh. Sở y tế sẽ tiếp tục phối hợp với Công an TPHCM phát huy hiệu quả Quy chế phối hợp, tăng cường các giải pháp nhằm đảm bảo an ninh trật tự tại các cơ sở y tế, đảm bảo an toàn cho người bệnh và nhân viên y tế trong quá trình thực hiện cấp cứu cho người bệnh.

THÀNH SƠN