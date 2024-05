Lộ diện Chủ tịch Ban Giám khảo Hạng mục phim châu Á của DANAFF II

Đới Tư Kiệt sinh năm 1954 tại Phúc Kiến, Trung Quốc, trong một gia đình có cha mẹ đều là Giáo sư Khoa học. Năm 1984, ông sang Pháp học tập theo diện học bổng tại Institut des hautes études cinématographiques – trường điện ảnh lâu đời của Pháp. Nơi đây đã khiến ông bộc lộ đam mê cháy bỏng với môn nghệ thuật thứ bảy và cũng là tiền đề để ông tạo nên bộ phim đầu tay China My Sorrow (Trung Hoa Nỗi buồn của tôi), do chính ông đạo diễn và biên kịch, lấy bối cảnh Cách mạng văn hóa năm 1966.

Đạo diễn, nhà văn người Pháp gốc Hoa - Đới Tư Kiệt

Tiếp đến các tác phẩm của ông là Le mangeur de lune (1994) và Tang le Onzieme (1998) đều được đánh giá cao. Đặc biệt là bộ phim Tang le Onzieme (Người thừa), lấy bối cảnh Việt Nam và được trang Variety khen ngợi cảm quan thị giác của Đới Tư Kiệt. Tuy vậy, đỉnh cao sự nghiệp đạo diễn của Đới Tư Kiệt chính là bộ phim Balzac and the Little Chinese Seamstress (Balzac và cô bé thợ may Trung Hoa) được ra mắt năm 2002 chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên do chính ông viết. Bộ phim năm 2002 có sự tham gia của những tên tuổi điện ảnh như Châu Tấn, Lưu Diệp và Trần Khôn... Năm 2006, Đới Tư Kiệt thực hiện bộ phim Les filles du botaniste (Hai cô con gái ông chủ vườn thuốc) có nhiều cảnh quay ở Việt Nam như: Hà Nội, Ninh Bình (Tam Cốc, Bích Động), Lào Cai (Sa Pa)...

Với những đóng góp to lớn của mình, vào năm 2022, Đới Tư Kiệt được Bộ Văn hóa Pháp trao Huân chương Hiệp sĩ về văn học nghệ thuật Chevalier de L'ordre Des Arts Et Des Lettres.

Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ II (DANAFF II) với chủ đề “Nhịp cầu châu Á” dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 2 đến 6-7-2024. Trong khuôn khổ liên hoan phim sẽ có chương trình phim châu Á và phim Việt Nam dự thi với các giải thưởng giá trị. Chương trình “Điện ảnh Việt Nam hôm nay” giới thiệu những bộ phim Việt Nam tuyển chọn, mới sản xuất. Chương trình tiêu điểm điện ảnh Pháp (trình chiếu những tác phẩm xuất sắc của điện ảnh Pháp và phim Pháp về đề tài Việt Nam)...

MAI AN