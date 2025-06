Lời khai ban đầu của nghi phạm sát hại hai mẹ con ở TP Huế

Chiều 7-6, Công an TP Huế thông tin ban đầu về vụ án mạng nghiêm trọng khiến hai người thiệt mạng, một người bị thương nặng xảy ra trên địa bàn phường Xuân Phú, quận Thuận Hóa.

Nơi xảy ra án mạng

Theo đó, nghi phạm là Phan Văn Phú (SN 1992, trú thôn Cư Lạc, xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền, TP Huế) đã đến nhà vợ cũ là chị T.T.K.C tại số 5/14 Văn Cao đề nghị được đưa con về thăm nội trước khi ra Bắc làm việc. Tuy nhiên, do bị từ chối, Phú đã dùng dao gây thương tích cho chị C, mẹ và em trai của chị.

Đối tượng Phú tại cơ quan công an

Sau khi gây án, Phú đến Công an phường Xuân Phú đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội. Lực lượng chức năng cùng người dân địa phương đã nhanh chóng đưa các nạn nhân đến Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu. Tuy nhiên, chị C và mẹ đã không qua khỏi. Em trai chị C hiện đang được điều trị tích cực.

Công an lấy lời khai của đối tượng Phú

Công an TP Huế đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi, thu giữ hung khí và lấy lời khai các nhân chứng. Lãnh đạo Công an thành phố cũng có mặt tại hiện trường để chỉ đạo điều tra và phối hợp địa phương ổn định tình hình, hỗ trợ gia đình nạn nhân lo hậu sự.

Qua kiểm tra nhanh, cơ quan chức năng xác định Phú âm tính với ma túy và nồng độ cồn. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

VĂN THẮNG