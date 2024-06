Long An kiến nghị xây cầu vượt tại "điểm đen" Long Kim

Ngày 18-6, Ban ATGT tỉnh Long An cho biết đã kiến nghị Trung ương và các bộ, ngành liên quan đầu tư xây dựng cầu vượt nút giao Long Kim trên Quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức.

Nút giao Long Kim giao giữa Quốc lộ 1 với đường Phan Văn Mãng, Nguyễn Hữu Thọ và Lê Văn Vịnh (thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, Long An), là “điểm đen” về tai nạn giao thông

Trước đó, Báo SGGP có bài “Nỗ lực xử lý các “điểm đen” về tai nạn trên tuyến Quốc lộ 1 qua Long An, Tiền Giang” phản ánh tình trạng kẹt xe, nhất là vào khung giờ cao điểm, tìm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Tuyến Quốc lộ 1 qua tỉnh Long An có nhiều điểm giao nhau với các trục quốc lộ và tỉnh lộ khác. Trong đó, một số nút giao vẫn còn bất cập về hạ tầng và biển báo nên thường xảy ra tai nạn giao thông.

Tại nút giao Long Kim giao giữa Quốc lộ 1 với đường Phan Văn Mãng, Nguyễn Hữu Thọ và Lê Văn Vịnh (thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, Long An), tình hình trật tự, an toàn giao thông diễn ra rất phức tạp, nhất là vào giờ cao điểm. Đây là “điểm đen” về tai nạn giao thông khiến người dân bất an khi di chuyển qua khu vực này.

Theo ông Lê Thành Út, Chủ tịch UBND huyện Bến Lức, ngã tư Long Kim là điểm giao giữa những tuyến đường lớn với nhiều xe tải, container lưu thông, ra vào khu công nghiệp nên tình hình trật tự an toàn giao thông diễn ra rất phức tạp. Mỗi ngày, tuyến quốc lộ này có khoảng 50.000 phương tiện lưu thông qua lại, gây ùn tắc cục bộ.

Khi đường cao tốc TPHCM - Trung Lương gặp sự cố, lượng xe từ cao tốc di chuyển qua Quốc lộ 1 gây ùn tắc kéo dài.

Nút giao Long Kim thường xảy ra ùn tắc giao thông

Theo đó, Sở GTVT tỉnh Long An đã phối hợp với Khu Quản lý đường bộ IV, khảo sát lắp đặt thêm hệ thống đèn tín hiệu và bố trí lại giao thông tại đây. Đồng thời, ngành chức năng tỉnh Long An kiến nghị Trung ương và các bộ, ngành liên quan sớm đầu tư xây dựng cầu vượt nút giao Long Kim trên Quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức.

Nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra tại nút giao Long Kim

NGỌC PHÚC