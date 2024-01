Nỗ lực xử lý các “điểm đen” về tai nạn trên tuyến Quốc lộ 1 qua Long An, Tiền Giang

Trên tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua các tỉnh Tiền Giang, Long An, một số nút giao thường xuyên xảy ra tình trạng kẹt xe, nhất là vào khung giờ cao điểm. Trong đó, "điểm đen" là nút giao Long Kim (qua huyện Bến Lức, Long An) và trước cổng Khu Công nghiệp (KCN) Tân Hương (huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang). Ngành chức năng địa phương thường xuyên xử lý nhưng chưa triệt để.

Tuyến Quốc lộ 1 qua tỉnh Long An có nhiều điểm giao nhau với các trục quốc lộ và tỉnh lộ khác. Trong đó, một số nút giao vẫn còn bất cập về hạ tầng và biển báo nên thường xảy ra tai nạn giao thông.

Tại nút giao Long Kim giao giữa Quốc lộ 1 với đường Phan Văn Mãng, đường Nguyễn Hữu Thọ và đường Lê Văn Vịnh (thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, Long An), tình hình trật tự, an toàn giao thông diễn ra rất phức tạp, nhất là vào giờ cao điểm. Đây là “điểm đen” mới về tai nạn giao thông khiến người dân bất an khi di chuyển qua khu vực này.

Trật tự giao thông tại nút giao Long Kim rất phức tạp

Đặc biệt, vào các ngày lễ tết, người dân khi di chuyển qua đây rất vất vả do đoạn đường cong rẽ lên đường tỉnh 830, ngược xuống Quốc lộ 1 rất nguy hiểm. Trong khi đó, ô tô từ thị trấn Bến Lức qua KCN Chin luh có biển cấm, phải vòng qua rồi mới quẹo lại ngay ngã 5 này khiến tình trạng ùn ứ thường xuyên xảy ra.

Bên cạnh đó, các phương tiện chở hàng thô sơ của người dân đi ngược chiều, đậu đỗ buôn bán dưới lòng đường rất nguy hiểm.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Giàu, công nhân tại KCN Chin luh, cho biết: “Tôi đi làm qua đây hằng ngày, lúc nào cũng hồi hộp lo lắng bởi rất nhiều người lưu thông thiếu ý thức. Nếu không có công an chốt thì mạnh ai nấy chạy, khu vực này thường xuyên xảy ra va chạm. Nhiều công nhân thấy đường đông sợ kẹt nên từ KCN chạy ra đi ngược chiều xuống cầu Bến Lức luôn cho nhanh nên rất nguy hiểm”.

Người bán hàng rong lấn chiếm lề đường trên Quốc lộ 1 cạnh KCN Tân Hương

Còn tại tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua KCN Tân Hương, vào các giờ cao điểm công nhân ra vào ca, người dân thường họp chợ buôn bán nên người dân dừng, đỗ xe dưới lòng, lề đường mua bán gây mất trật tự an toàn giao thông, nguy cơ xảy ra tai nạn.

Mặc dù Ban ATGT huyện Châu Thành cùng các cơ quan chức năng đã phối hợp giải tỏa nhiều lần. Tuy nhiên, công tác giải tỏa hành lang ATGT không được duy trì thường xuyên, thực hiện thiếu kiên quyết nên tình trạng họp chợ buôn bán gây mất trật tự ATGT tiếp tục diễn ra và diễn biến phức tạp.

Ngoài ra, tình trạng xe đưa rước công nhân (xe ô tô khách) đi không trật tự, thường xuyên chen lấn, tranh giành chạy trước khi ra đến nút giao cổng KCN Tân Hương - Quốc lộ 1.

Ngành chức năng tỉnh Tiền Giang đã ra quân xử phạt người dân lấn chiếm lòng lề đường nhưng khi không có lực lượng chức năng, người dân tiếp tục vi phạm

Ông Lê Thành Út, Chủ tịch UBND huyện Bến Lức, cho biết, mỗi ngày có gần 50.000 xe lưu thông qua lại khu vực này gây kẹt xe cục bộ. Thời gian qua, tại nút giao ngã tư Long Kim đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông làm ảnh hưởng đến tình hình trật tự, an toàn giao thông. Vào khung giờ cao điểm, lượng công nhân từ các KCN di chuyển qua nút giao này cộng với lưu lượng xe lưu thông trên Quốc lộ 1 gây ùn tắc, tai nạn thường xuyên (trong tháng 12-2023, tại khu vực này đã xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông khiến 1 người chết và 1 người bị thương).

“Ngành chức năng đã lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu và bố trí lại giao thông tại đây. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp trước mắt, tạm thời nhằm kéo giảm tai nạn giao thông. Về lâu dài cần phải có những giải pháp căn cơ và hiệu quả hơn. UBND huyện Bến Lức đã đề xuất UBND tỉnh Long An, Ban ATGT tỉnh kiến nghị Bộ GTVT, Ban ATGT Quốc gia xem xét, sớm triển khai đầu tư xây dựng cầu vượt trên tuyến Quốc lộ 1 qua nút giao này”, ông Lê Thành Út nói.

Trước tình hình trật tự an toàn giao thông tại KCN Tân Hương, ông Nguyễn Văn Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, đề nghị Thường trực Ban ATGT tỉnh Tiền Giang chủ trì phối hợp với huyện Châu Thành, Ban Quản lý KCN Tân Hương nghiên cứu mở thêm cổng, tổ chức phân luồng cho các phương tiện, công nhân ra vào KCN vào giờ cao điểm cho phù hợp. Đồng thời, tổ chức phân luồng cho các phương tiện, công nhân ra vào KCN Tân Hương.

Cụ thể các phương tiện lưu thông hướng từ các huyện Cái Bè, Cai Lậy, TX. Cai Lậy và thị trấn Mỹ Phước (huyện Tân Phước) ra vào KCN Tân Hương từ cổng khu tái định cư theo lộ trình: Đường tỉnh 866B - đường tỉnh 866 - ngã 3 Phú Mỹ - Quốc lộ 1 (cổng số 3 và cổng số 4).

Các phương tiện lưu thông hướng từ tỉnh Long An ra vào KCN Tân Hương từ cổng phụ theo lộ trình: Đường huyện 31 - Quốc lộ 1 (cổng số 2). Các xe lưu thông hướng TP. Mỹ Tho, các huyện Chợ Gạo, Gò Công Tây, TX. Gò Công và huyện Gò Công Đông ra vào KCN Tân Hương từ cổng chính (cổng số 1)… Đồng thời, lắp đặt biển cấm mua bán lấn chiếm vỉa hè, lắp đặt hệ thống camera xử phạt vi phạm giao thông…

Cùng với đó, Công an huyện Châu Thành phối hợp Phòng CSGT, Thanh tra giao thông, Công an xã Tân Hương tiến hành giải tỏa hành lang an toàn giao thông, xử lý các trường hợp lấn chiếm lòng, lề đường trên Quốc lộ 1, đoạn KCN Tân Hương, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

Theo đó, các lực lượng tiến hành tuyên truyền các quy định về bảo vệ kết cấu hạ tầng, hành lang an toàn giao thông đường bộ; nhắc nhở các hộ buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường, vận động tự giác tháo dỡ, di dời. Xử lý nghiêm các trường hợp: họp chợ, mua bán hàng hóa trong phạm vi hàng lang an toàn giao thông đường bộ ở đoạn đường ngoài đô thị, buôn bán hàng rong. Đồng thời sẽ xử lý nghiêm các trường hợp dừng, đỗ xe không đúng quy định…

NGỌC PHÚC