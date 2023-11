Ngày 8-11, tại quán Gà Đất nằm trên đường Huỳnh Văn Tạo (phường 3, TP Tân An, Long An) xảy ra cháy.

Thời điểm xảy ra cháy khoảng 11 giờ cùng ngày. Trong lúc nấu thức ăn, do bất cẩn, nhân viên bếp của quán để lửa cháy lan ra xung quanh.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Long An huy động 2 xe chữa cháy cùng 10 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận hiện trường để chữa cháy. Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người.