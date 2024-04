Long An: Nghi án em chồng sát hại chị dâu, dìm xác xuống mương nước

Ngày 13-4, Công an tỉnh Long An cho biết, đang tiến hành khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân chị N.T.T.H. (sinh năm 1997, ngụ xã Tân Lập, huyện Mộc Hóa, Long An) tử vong dưới cống thoát nước tại phường 2, thị xã Kiến Tường (Long An).