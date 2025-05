Long An phê duyệt chủ trương đầu tư 3 cầu kết nối TPHCM - Long An - Tiền Giang

Ngày 2-5, UBND tỉnh Long An cho biết, dự án 3 cầu trên đường tỉnh 827E là cầu qua sông Cần Giuộc, cầu qua sông Vàm Cỏ Đông và cầu qua sông Vàm Cỏ Tây vừa được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư.

Phối cảnh cầu bắc qua sông Vàm Cỏ Tây

Theo đó, dự án 3 cầu trên do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Long An làm chủ đầu tư, với tổng vốn đầu tư gần 4.800 tỷ đồng, trong đó vốn vay ODA Hàn Quốc hơn 4.000 tỷ đồng.

Cầu Cần Giuộc có chiều dài khoảng 568m, thiết kế nhịp chính dạng vòm thép 90m, khổ cầu rộng 6 làn xe. Đường dẫn vào cầu dài khoảng 1,482 km, vận tốc thiết kế 80 km/giờ.

Cầu Vàm Cỏ Đông dài khoảng 1.356m, sử dụng kết cấu nhịp chính dây văng (90 m + 150 m), tải trọng thiết kế HL93, rộng 6 làn xe.

Cầu Vàm Cỏ Tây có chiều dài khoảng 1.412m, sử dụng kết cấu nhịp chính dạng Extradosed (80m + 130m + 80m), tải trọng thiết kế HL93, khổ cầu rộng 6 làn xe. Thời gian thực hiện dự kiến trong giai đoạn 2025 - 2030.

Ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Long An, cho biết, theo đánh giá, 3 cầu trên đóng vai trò chiến lược trong việc hoàn thiện hạ tầng giao thông của tỉnh Long An, hình thành tuyến kết nối liên tục từ TPHCM qua Long An đến Tiền Giang.

Dự án sẽ góp phần quan trọng vào việc tăng cường kết nối giữa ĐBSCL với TPHCM và các cửa ngõ quốc tế, giảm áp lực cho các tuyến quốc lộ 1, quốc lộ N2, quốc lộ 50.

NGỌC PHÚC