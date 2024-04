Long An sẽ lắp đặt ống nước thô cấp nước nhanh cho cư dân vùng hạ

Sau khi Báo SGGP đăng tải bài viết về vấn đề thiếu nước ngọt sử dụng của gần 5.000 hộ dân ở Long An. Ngày 1-4, HĐND tỉnh Long An đã có buổi giám sát phương án cấp nước ngọt tại Nhà máy nước Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.

Chính quyền tỉnh Long An để bồn chứa nước công cộng cho người dân cuối nguồn sử dụng

Theo đó, Chủ tịch HĐQT Công ty CP nước Biwase Nguyễn Văn Thiền cho biết, công suất 60.000 m3/ngày/đêm nhà máy nước Nhị Thành đã hoạt động hết nhưng vẫn không đủ nước cung cấp cho người dân ở cuối tuyến ống thuộc xã Tân Tập, Phước Vĩnh Tây, Phước Vĩnh Đông của huyện Cần Giuộc do các đơn vị này cuối tuyến ống, áp lực và lưu lượng không đảm bảo.

Trước tình hình trên, đơn vị đã lập 4 phương án lắp đặt đường ống D120 dẫn nước ngọt từ kênh Rạch Chanh (TP Tân An) về nhà máy để nâng công suất nhà máy xử lý nước ngọt đạt Quy chuẩn của Bộ Y tế lên 120.000 m3/ngày/đêm phục vụ nhân dân.

Trong 4 phương án thì phương án lắp đặt tuyến ống nước thô dọc theo đường tỉnh 818, chiều dài 2 km là tối ưu.

Để giải quyết nhanh bài toán khát nước ngọt cho cư dân vùng hạ, ông Nguyễn Văn Thiền đề nghị Ban giám sát HĐND tỉnh Long An đề xuất với UBND tỉnh Long An cấp phép cho đơn vị lắp đặt tuyến ống dọc theo đường tỉnh 818. Đơn vị cam kết trả lại đúng hiện trạng mặt đường tỉnh 818 khu vực lấp đặt ống và thảm nhựa toàn bộ mặt trường 7,5m.

Quang cảnh buổi làm việc

Phát biểu tại buổi giám sát, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Long An Mai Văn Nhiều cho biết, HĐND tỉnh đã giám sát tình hình thiếu nước ngọt của người dân vùng hạ tỉnh Long An do ảnh hưởng nắng hạn, xâm nhập mặn, nguồn nước tầng nông từ các giếng khoan bị cạn kiệt, nguồn nước nước ngọt của Nhà máy nước Nhị thành không đủ cung cấp do đã hoạt động hết công suất.

Ông Mai Văn Nhiều đánh giá việc cấp nước của đơn vị còn hạn chế khi áp lực nước về các vùng cấp nước còn hạn chế, sản lượng nước cấp chưa đạt yêu cầu. Đồng thời ông Mai Văn Nhiều cũng thống nhất với phương án đề xuất lắp đặt đường ống nước thô của đơn vị nhưng đề nghị đơn vị xây dựng phương án thi công hợp lý, không để ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt của người dân.

NGỌC PHÚC