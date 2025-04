Long An tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Quang cảnh buổi lễ

Tham dự lễ kỷ niệm có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính, các đồng chí lãnh đạo và đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương và tỉnh Long An.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Quyết, Bí thư Tỉnh ủy Long An đã ôn lại truyền thống hào hùng 50 năm Ngày Giải phóng tỉnh Long An và Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. 50 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Long An đã vượt qua muôn ngàn khó khăn, thử thách, phấn đấu đạt được những thành tựu vẻ vang trong việc xây dựng chính quyền, nhanh chóng hàn gắn vết thương chiến tranh, ổn định đời sống nhân dân. Đến nay, Long An đã phát triển mạnh mẽ, vươn lên dẫn đầu vùng ĐBSCL và là tỉnh phát triển năng động trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, đóng góp ngày càng lớn vào sự nghiệp phát triển đất nước và hội nhập quốc tế.

Đồng chí Nguyễn Văn Quyết, Bí thư Tỉnh ủy Long An phát biểu

Bí thư Tỉnh ủy Long An kêu gọi toàn Đảng bộ, cán bộ, đảng viên và quân dân trong tỉnh, những người con của Long An đang sinh sống, làm việc, công tác, học tập ở trong và ngoài nước tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ra sức rèn luyện bản lĩnh cách mạng, nêu cao tính tự lực, tự cường, sáng tạo, linh hoạt, đem tất cả công sức, tâm huyết, tài năng và trí tuệ, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, vững bước tiến lên, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, với mức tăng trưởng kinh tế đạt hai con số, gắn với tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, vì mục tiêu đem đến cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chúc mừng và biểu dương những kết quả, thành tích xuất sắc mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh Long An đã không ngừng nỗ lực phấn đấu để đạt được trong suốt các thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, qua hai thời kỳ kháng chiến vẻ vang và gian khổ, Long An đã ghi vào lịch sử nhiều dấu son chói lọi, chiến công nối tiếp chiến công cùng với cả nước làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975 giải phóng miền nam, thống nhất đất nước. Đảng bộ và nhân dân Long An cũng đã khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, chủ động, sáng tạo trong lao động, sản xuất, đạt được những thành tựu quan trọng: kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt kết quả tích cực, thực sự trở thành một tỉnh mạnh đứng trong nhóm đầu khu vực ĐBSCL, đóng góp ngày càng lớn vào sự nghiệp phát triển đất nước.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa lưu ý trong thời gian tới, Long An phải tăng cường hơn nữa sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận của toàn xã hội để phát huy sức mạnh tổng hợp, vượt qua thử thách, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ tỉnh, góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Để hoàn thành các mục tiêu đề ra, tỉnh Long An cần tập trung thực hiện 3 chương trình đột phá.

Tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy Đảng. Đồng thời đổi mới tổ chức và hoạt động của bộ máy Nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, phát huy dân chủ, tăng cường pháp chế Xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt, phải tập trung thực hiện nhanh, hiệu quả, triệt để Nghị quyết 60/NQTW ngày 12-4-2025 tại Hội nghị lần thứ 11 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa thăm hỏi Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, cán bộ lão thành cách mạng

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng tỉnh Long An và 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2025), chúng ta mãi mãi ghi nhớ công lao, sự nghiệp và tấm gương hy sinh của các anh hùng - liệt sĩ, của quân và dân Long An trong chiến đấu chống ngoại xâm, tiếp tục phát huy truyền thống “Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc”.

Trách nhiệm của chúng ta hôm nay và các thế hệ mai sau là phải tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, học tập những tấm gương yêu nước sáng ngời, sáng tạo trước những tình hình khó khăn, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng quê hương Long An giàu đẹp, góp phần cùng nhân dân cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

NGỌC PHÚC