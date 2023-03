Long An trao quyết định bổ nhiệm Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Ngày 28-3, Tỉnh ủy Long An tổ chức công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Huỳnh Văn Sơn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở KH-ĐT tỉnh Long An.