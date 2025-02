LPBank tiếp sức giấc mơ mua nhà của gia đình trẻ với gói vay chỉ từ 3,88%

Ngân hàng Lộc Phát (LPBank) triển khai chương trình "An cư dễ dàng – Vững vàng tương lai" có quy mô 5.000 tỷ đồng với lãi suất ưu đãi chỉ từ 3,88%, mở ra cơ hội cho người trẻ hiện thực hóa giấc mơ sở hữu nhà. Đây là một trong những chương trình tín dụng hấp dẫn nhất hiện nay nhằm hỗ trợ khách hàng trẻ tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi.

Ngân hàng Lộc Phát (LPBank) cho vay khách hàng trẻ vay mua nhà chỉ từ 3,88%

Trong bối cảnh giá bất động sản tăng cao, ước mơ mua nhà của nhiều người trẻ, đặc biệt là các gia đình trẻ ngày một xa tầm với. Thị trường bất động sản 2024 ghi nhận mức giá sơ cấp căn hộ tăng mạnh, đặc biệt tại Hà Nội và TPHCM, gây áp lực không nhỏ lên người trẻ. Tuy nhiên, theo Batdongsan.com.vn, giá chung cư tại Hà Nội và TPHCM đang có xu hướng giảm nhẹ trong nửa đầu tháng 2-2025, là thời điểm vàng cho người mua, đặc biệt là giới trẻ.

Bám sát chỉ đạo, định hướng của Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước về triển khai các giải pháp tín dụng hỗ trợ người trẻ mua nhà, song song với định hướng “Lấy khách hàng làm trọng tâm”, Ngân hàng Lộc Phát (LPBank) nhanh chóng triển khai gói vay ưu đãi lãi suất chỉ từ 3,88%/năm giúp người trẻ sớm chạm tay vào giấc mơ “an cư lạc nghiệp”. Đây được xem là một trong những chương trình ưu đãi lãi suất cho người trẻ hấp dẫn nhất trên thị trường hiện nay.

Cụ thể, từ nay tới hết 31-12-2025, các khách hàng trẻ từ 18- 45 tuổi có thể tiếp cận gói vay "An cư dễ dàng – Vững vàng tương lai" của Ngân hàng Lộc Phát (LPBank) với lãi suất cực kỳ ưu đãi chỉ từ 3,88% để mua nhà, xây, mua sắm trang thiết bị hoàn thiện nhà ở…

Ngoài việc ưu đãi về lãi suất, với gói vay này, khách hàng có thể được vay tới 100% nhu cầu vốn cùng các ưu đãi ấn tượng đi kèm như: ân hạn nợ gốc tối đa 24 tháng đầu giúp khách hàng ổn định tài chính trước khi bắt đầu trả nợ gốc; thời gian giải ngân hoàn vốn tối đa 12 tháng, linh hoạt đáp ứng nhu cầu tài chính của khách hàng.

Với thời hạn vay lên đến 35 năm, khách hàng có thể giảm bớt áp lực tài chính và an tâm tận hưởng cuộc sống trong tổ ấm của mình. Đặc biệt, thời gian phê duyệt siêu tốc cho phép Ngân hàng Lộc Phát (LPBank) hỗ trợ khách hàng nhanh chóng, tiếp cận nguồn vốn, hiện thực hóa kế hoạch an cư dễ dàng hơn. Với những ưu thế vượt trội kể trên, gói vay mua nhà của Ngân hàng Lộc Phát (LPBank) được đánh giá là một trong những lựa chọn hàng đầu hiện nay, tạo ra cú hích lớn trên thị trường tín dụng dành cho người trẻ, gia đình trẻ.

Gói vay "An cư dễ dàng – Vững vàng tương lai" của Ngân hàng Lộc Phát (LPBank) hứa hẹn giúp các gia đình trẻ chạm giấc mơ "an cư lạc nghiệp"

Ông Đặng Công Hoàn, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Ngân hàng Bán lẻ Ngân hàng Lộc Phát (LPBank) nhấn mạnh: "Với chương trình "An cư dễ dàng – Vững vàng tương lai", chúng tôi mong muốn đồng hành cùng người trẻ Việt Nam, giúp họ sớm hiện thực hóa giấc mơ an cư, lạc nghiệp. Chính sách vay ưu đãi, linh hoạt của Ngân hàng Lộc Phát (LPBank) sẽ giúp khách hàng giảm bớt áp lực tài chính, an tâm xây dựng tổ ấm và tận hưởng cuộc sống".

Không chỉ hỗ trợ vay vốn mua nhà, thời gian qua, Ngân hàng Lộc Phát (LPBank) còn liên tục cung cấp ra thị trường nhiều giải pháp tài chính đa dạng, phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh và tiêu dùng, giúp hàng triệu khách hàng ổn định tài chính và nâng cao chất lượng cuộc sống. Trong thời gian tới, Ngân hàng tiếp tục nghiên cứu và triển khai bổ sung các chương trình ưu đãi hấp dẫn, góp phần tạo động lực mạnh mẽ cho nền kinh tế và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Để biết thêm thông tin về chương trình "An cư dễ dàng – Vững vàng tương lai"; cũng như các chương trình hấp dẫn khác của Ngân hàng Lộc Phát (LPBank), khách hàng vui lòng liên hệ các chi nhánh, phòng giao dịch của Ngân hàng Lộc Phát (LPBank) trên toàn quốc hoặc liên hệ hotline *8668/ 024 62 668 668 để được hỗ trợ.

LINH CẦM