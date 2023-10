LPBank tiếp tục nhận giải thưởng Doanh nghiệp xuất sắc châu Á năm 2023

Tối 3-10, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, UBND Thành phố Hà Nội phối hợp với Ủy ban MTTQ thành phố tổ chức phát động Tháng cao điểm "Vì người nghèo và an sinh xã hội ” năm 2023, hưởng ứng phong trào thi đua "Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2021 - 2025 do Thủ tướng Chính phủ phát động và Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2023 do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động.