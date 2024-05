Lữ hành Saigontourist tổ chức sự kiện “Party Vào Hạ”

Bên cạnh áp dụng chính sách ưu đãi, khuyến mãi khủng với 360 tour du lịch trong và ngoài nước, cùng chính sách tặng miễn phí Gala Dinner dành riêng cho khách công ty, doanh nghiệp đi Phan Thiết, Vũng Tàu, Đà Lạt, Nha Trang, Phú Yên, mỗi du khách mua tour tại sự kiện này sẽ chung tay đóng góp 1 cây xanh cho chương trình “Sống xanh – Du lịch xanh” do Lữ hành Saigontourist triển khai xuyên suốt trong toàn hệ thống trên toàn quốc.

Với chùm tour du lịch trong nước khởi hành từ TPHCM: khách hàng được ưu đãi với mức giảm đến 50% tiêu biểu như: Tặng tour cho trẻ em dưới 11 tuổi với các hành trình khởi hành trong tháng 6, 7, 8 - 2024: Phan Thiết 3 ngày, Đà Lạt 4 ngày, Nha Trang 4 ngày, Nha Trang - Đà Lạt 5 ngày, Buôn Ma Thuột 5 ngày; Tour đồng giá 2,5 triệu đồng đến với Đà Lạt 4 ngày, khởi hành 7-9; 5-10; Nha Trang 4 ngày, khởi hành 14-9; 12-10; Tour đồng giá 1,5 triệu đi Phan Thiết 2 ngày khởi hành 22-9; 20-10; Bảo Lộc 2 ngày khởi hành 29-9; 27-10; Giảm đến 2 triệu cho nhóm 4 khách với tour Đà Nẵng, Phú Quốc, Tuy Hòa - Quy Nhơn.

Du lịch nước ngoài áp dụng mức giảm 30 triệu đồng với hành trình Bắc Âu 12 ngày, giá trọn gói từ 149.999.000 đồng; Canada 12 ngày từ 169.999.000 đồng; Giảm 20 triệu đồng, đến Pháp - Thụy Sĩ - Ý 10 ngày từ 129.999.000 đồng; Ý - Hy Lạp 10 ngày từ 149.999.000 đồng; Trung Âu 10 ngày từ 99.999.000 đồng ; Anh - Scotland 9 ngày từ 139.999.000 đồng; Hoa Kỳ Đông - Tây 10 ngày từ 119.999.000 đồng và nhiều hành trình tour ưu đãi hấp dẫn khác áp dụng cho các tuyến Đông Nam Á, châu Á, Đông Bắc Á.

Bên cạnh đó, Lữ hành Saigontourist tiếp tục giới thiệu chùm city tour tại 18 tỉnh thành có chi nhánh hoạt động của Công ty, với nhiều chùm tour đặc sắc, giá ưu đãi dành cho du khách có nhu cầu mua dịch vụ lẻ hoặc dịch vụ free & easy (vé máy bay, vé tàu cao tốc, khách sạn, tour tham quan... Cụ thể tại các chi nhánh miền Tây như: Giảm 10% cho khách mua Combo tại Chi nhánh Rạch Giá, chi nhánh An Giang: Gồm vé tàu, phòng nhà nghỉ, xe máy tham quan Hòn Sơn, đảo Nam Du, Phú Quốc chỉ từ 888.000 đồng; Tại Chi nhánh Cần Thơ với trải nghiệm Ngắm bình minh sông nước miền Tây với chợ nổi Cái Răng trong trong 3 tiếng chỉ từ 290.000 đồng; Khám phá Cần Thơ 1 ngày (15-6; 29-6) giá 299.000đ. Có ưu đãi đặc biệt dành cho khách mua theo nhóm tại Chi nhánh Bến Tre: Tour du lịch Vàm Hồ - trải nghiệm ẩm thực dừa; Du ngoạn Tân Phú - ăn sập vườn trái cây, tour khởi hành 1 ngày vào cuối tuần, giá dành cho 2 khách đầu tiên: 299.000 đồng, các khách tiếp theo: 599.000 đồng; Giá sốc khi mua dịch vụ tại Chi nhánh Quy Nhơn: Trọn gói 2 ngày tại Life Club & Resort - Khu dã ngoại Trung Lương chỉ 650.000 đồng, tặng bữa ăn BBQ, xe đưa đón khứ hồi nội thành và nhiều hành trình khám phá Quy Nhơn - Bình Định trong ngày khác; Tại Chi nhánh Buôn Ma Thuột có chương trình trekking Hồ Lắk 1 ngày trọn gói 1.190.000 đồng; tham quan Nông trại Đặng farm - nhà sàn xã Easin - Khu du lịch 1984 - thác Dray Nur - Buôn Đôn - Bảo tàng thế giới Cà Phê 3 ngày chỉ 3.899.000 đồng; Khởi hành tại Biên Hòa - Đồng Nai với tour đến AQUA CITY - siêu công viên nước The Amazing Bay 1 ngày vào thứ 7 từ 979.000 đồng; Glamping hồ Trị An 2 ngày từ 1.990.000 đồng. Giảm 150.000 đồng các hành trình về Nghệ An - Thanh Hóa và chùm tour 1 ngày “Tôi yêu Hà Nội”; Giảm 100.000 đồng cho hành trình du lịch tại Hải Phòng, Cát Bà; Giá siêu ưu đãi khám phá Huế mộng mơ và các tour trải nghiệm đảo tại Nha Trang, dịch vụ thủy phi cơ, du thuyền Hạ Long, và các trải nghiệm mới lạ tại Bình Liêu, Vân Đồn, Hải Hà - Quảng Ninh..

Trong khuôn khổ sự kiện “Party Vào Hạ”, Lữ hành Saigontourist thực hiện đồng diễn flashmob Vào Hạ vào lúc 8 giờ ngày 11-5 tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1, TPHCM với sự tham gia của 30 hướng dẫn viên. Đồng thời, du khách tham dự sự kiện trong ngày 11/5 tại văn phòng 102 Nguyễn Huệ, quận 1, sẽ được nhận “Quà tặng vào hạ - Phiên bản giới hạn” với thiết kế độc quyền, duy nhất tại Lữ hành Saigontourist.

Tại sự kiện, hoạt động đa dạng của Lữ hành Saigontourist tập trung giới thiệu đến khách tham quan những chương trình tour, dịch vụ mùa Hè nhằm đẩy mạnh khai thác thị trường du lịch trong nước và khẳng định vị trí thương hiệu lữ hành quốc tế và nội địa hàng đầu Việt Nam.

BÍCH VÂN