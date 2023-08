Lũ sông Hồng lên cao do mưa lớn

Do mưa to ở thượng nguồn Tây Bắc, nước sông Hồng lên cao. Trạm thủy văn Lào Cai ghi nhận mực nước lên mốc 78,33m (so với mực nước biển), biên độ lũ đạt 1,4m. Mưa lớn khiến một số tuyến đường tại xã Cam Đường, phường Pom Hán của TP Lào Cai (tỉnh Lào Cai) ngập, gây khó khăn cho các phương tiện giao thông di chuyển.

Mưa lũ liên tiếp làm hư hại 127 ngôi nhà ở TP Lào Cai; nhiều điểm trên tỉnh lộ 156B bị sạt lở, 3 tuyến đường liên xã Thống Nhất, Tả Phời, Hợp Thành (TP Lào Cai) bị sạt lở; 2 công trình thủy lợi của xã Thống Nhất bị hư hỏng… Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP Lào Cai đã chỉ đạo lực lượng tại chỗ cùng nhân dân khắc phục thiệt hại.

- Ngày 3-8, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết, mưa liên tục những ngày qua khiến nước lũ tràn về, nhiều nơi tại các xã biên giới bị ngập, chia cắt cục bộ.

Địa bàn xã Dân Hóa (huyện Minh Hóa) ngập ngầm Ka-Ai, Ka-Định nước dâng cao từ 0,5-1m làm chia cắt cục bộ các bản Ka-Ai, Hà Nông, Tà Rà. Tại địa bàn xã Trọng Hóa (huyện Minh Hóa) các ngầm tràn như Cu Pi, Tà Cổ đã ngập từ 0,5-1m, giao thông đi lại khó khăn. Cùng với đó, đồn biên phòng Cha Lo đang cùng người dân tìm cách liên lạc với 15 người xã Trọng Hóa đi rừng chưa có thông tin về bản.

- Cùng ngày, lãnh đạo Sở NN-PTNT tỉnh Cà Mau cho biết, mưa lớn những ngày qua đã làm hàng ngàn hécta lúa ở địa phương sắp đến kỳ thu hoạch bị ngã đổ. Do chi phí thu hoạch lúa ngã đổ khá cao, nên không ít nông dân chấp nhận bỏ lúa, hoặc bán lúa còn trên ruộng cho những hộ nuôi vịt chạy đồng với giá rất thấp (250.000 đồng/công).

Nông dân Nguyễn Văn Kiên (xã Khánh Bình Đông, huyện Trần Văn Thời) cho biết, giá thuê nhân công cắt lúa ở địa phương hiện ở mức 700.000 đồng/công, cộng chi phí tuốt lúa, như vậy nông dân sẽ không lời. Chi phí thu hoạch quá cao, gia đình ông Kiên chấp nhận mất trắng 1ha lúa trong vụ này.

Tại tỉnh Long An, hàng trăm nông dân cũng trong tình cảnh tương tự. Lãnh đạo Sở NN-PTNT tỉnh Long An cho biết, tại 2 huyện Vĩnh Hưng, Thạnh Hóa và thị xã Kiến Tường hiện có 4.800ha lúa đến kỳ thu hoạch bị ngã đổ do mưa lớn những ngày qua. Nông dân đang rất khó khăn trong việc tìm cách thu hoạch để giảm thiệt hại. Nhiều nông dân chấp nhận bỏ lúa trên ruộng, do chi phí thu hoạch lúa bằng phương pháp thủ công quá lớn.