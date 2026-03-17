Lực lượng quân y khám, chữa bệnh cho nhân dân biên giới hai nước Việt Nam - Trung Quốc

Đây là hoạt động nằm trong chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10, được tổ chức trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc).

Trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10, ngày 17-3, tại Nhà Văn hóa hữu nghị Việt - Trung (xã Hoành Mô, tỉnh Quảng Ninh), lực lượng quân y hai nước Việt Nam - Trung Quốc đã tổ chức khám, chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn xã Hoành Mô, tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và thành phố Đông Hưng, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc).

Lực lượng quân y hai nước tham dự khai mạc chương trình khám chữa bệnh cho nhân dân vùng biên giới. Ảnh: BQP

Phát biểu tại sự kiện, Thiếu tướng Trần Công Trường, Phó Cục trưởng Cục Quân y, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng Việt Nam cho biết, trong chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10, hoạt động khám, chữa bệnh có ý nghĩa chính trị - xã hội và nhân đạo, nhằm tri ân sự giúp đỡ, đùm bọc của nhân dân, chính quyền địa phương đối với quân đội hai nước. Hoạt động này sẽ góp phần nâng cao tình đoàn kết hữu nghị của nhân dân, quân đội hai nước nói chung và lực lượng quân y nói riêng.

Thiếu tướng Trần Công Trường, Phó Cục trưởng Cục Quân y, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng Việt Nam, phát biểu tại sự kiện. Ảnh: BQP

Thượng tá Tiêu Quân, Viện trưởng Bệnh viện 924 (Trung Quốc) bày tỏ niềm vui khi cùng lực lượng quân y của Quân đội nhân dân Việt Nam triển khai chương trình giàu ý nghĩa nhân văn này. Thượng tá Tiêu Quân cho rằng, hoạt động khám, chữa bệnh miễn phí cho nhân dân biên giới là minh chứng sinh động cho việc cụ thể hóa nhận thức chung giữa hai nước về xây dựng “Cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược Việt Nam - Trung Quốc”; đồng thời là bước đi thiết thực nhằm làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác, giao lưu hữu nghị giữa quân đội hai nước.

Thượng tá Tiêu Quân, Viện trưởng Bệnh viện 924 (Trung Quốc) phát biểu tại sự kiện. Ảnh: BQP

Sau lễ khai mạc, đội ngũ quân y hai nước đã tổ chức khám bệnh cho người dân tại Nhà Văn hóa hữu nghị Việt - Trung. Tại đây, các y, bác sĩ tiến hành thăm khám tổng quát, tư vấn sức khỏe, hướng dẫn phương pháp phòng bệnh và điều trị phù hợp cho người dân.

Đông đảo nhân dân khu vực biên giới tham gia chương trình khám chữa bệnh. Ảnh: BQP

Lực lượng chức năng hướng dẫn người dân làm thủ tục khám bệnh. Ảnh: BQP

Sau khi hoàn tất quá trình khám bệnh, người dân được tư vấn điều trị, cấp phát thuốc miễn phí và hướng dẫn sử dụng thuốc đúng cách.

Đội ngũ quân y hai nước khám bệnh cho người dân khu vực biên giới. Ảnh: BQP

Nằm trong chuỗi hoạt động của Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10, ngày 16-3, tại Nhà văn hóa hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức trao tặng 100 suất học bổng cho học sinh và 50 con bò giống cho các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn khu vực biên giới tỉnh Quảng Ninh, nhằm động viên, khích lệ, giúp đỡ các cháu học sinh trong chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”, các cháu có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tập và các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực biên giới. Qua đó tạo mối quan hệ đoàn kết quân dân, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

TRẦN BÌNH