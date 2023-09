Mai Tài Phến gây chú ý với tạo hình Võ Tòng trong Đất rừng phương Nam

Rũ bỏ vẻ ngoài bảnh bao, Mai Tài Phến hóa Võ Tòng hoang dã

Sau khi phim điện ảnh Đất rừng phương Nam công bố trailer chính thức, vai diễn Võ Tòng của Mai Tài Phến nhanh chóng nhận được sự chú ý dù chỉ xuất hiện thoáng qua trong vài phân cảnh.

Trong hình ảnh được hé lộ, anh xuất hiện với vẻ ngoài gai góc, khuôn mặt dữ tợn, râu ria xồm xoàm, thân hình cao to, rắn rỏi. Anh ghi điểm bằng những pha hành động mạnh mẽ và đầy nam tính, đột phá vòng vây địch trên pháp trường.

Nhiều khán giả thừa nhận họ hoàn toàn không nhận ra đây chính là anh thầy giáo điển trai trong MV Em gái mưa năm nào.

Được biết, vai Võ Tòng của Đất rừng phương Nam sẽ mang chút bí ẩn, giống như một con sói cô đơn, mạnh mẽ, cương trực, một mình chống lại cường hào ác bá.

Nguyễn Quang Dũng bật mí: “Tôi chọn Mai Tài Phến vì muốn tính đường dài cho phim, trong trường hợp Đất rừng phương Nam có cơ hội thực hiện những phần tiếp theo”.

“Phến cảm thấy vai diễn này hợp với mình và nghĩ mình có thể làm được. Đây là một nhân vật Phến vô cùng yêu thích, cũng là cơ hội để Phến thử thách bản thân” - Mai Tài Phến chia sẻ.

Đất rừng phương Nam dự kiến ra rạp từ ngày 20-10.

Ngô Thanh Vân tự thêm thoại tiếng Việt trong phim Hollywood

Từ ngày 29-9 tới đây, bộ phim mới nhất Ngô Thanh Vân tham gia tại Hollywood sẽ chính thức công chiếu tại Việt Nam.

“Đả nữ” quê Trà Vinh sẽ tái xuất với vai Kami trong The Creator. Bom tấn do Gareth Edwards đạo diễn lấy bối cảnh tương lai gần khi chiến tranh giữa A.I và con người nổ ra tại khu vực châu Á mới (vùng đất giả tưởng), cũng là trung tâm chiến sự.

Kami là một người máy trong hành trình của Joshua (John David Washington) và “vũ khí hủy diệt” Alfie (Madeleine Yuna Voyles). Phim có nhiều cảnh quay ruộng bậc thang và núi đá vôi ở Việt Nam.

Ngô Thanh Vân chia sẻ: “Khi tham gia bất cứ dự án nào của Hollywood thì mình luôn đổi nguồn gốc nhân vật thành người Việt. Còn nếu đó đã là một nhân vật Việt Nam rồi thì mình hay thêm những yếu tố đặc trưng của Việt Nam vào các câu thoại tiếng Việt.

Bởi vì mình nghĩ rằng khi đã có cơ hội xuất hiện trong một dự án quốc tế thì mình luôn mong muốn tạo ấn tượng gì đó để nói cho mọi người biết mình là một người Việt Nam. Những câu thoại tiếng Việt trong The Creator cũng là do mình tự thêm vào”.

Cô cũng cho biết mình đã thảo luận với đạo diễn Gareth Edwards nhiều chi tiết xoay quanh bối cảnh và ngôn ngữ Việt Nam trong phim: “Gareth là một người đạo diễn rất hiền lành nhưng đầy sáng tạo và cho diễn viên sự tự do thể hiện vai diễn trong phạm vi nhân vật của mình.

Đây là dự án phim nước ngoài tiếp theo Ngô Thanh Vân tham gia sau hàng loạt vai diễn trong: Crouching Tiger, Hidden Dragon: Sword of Destiny (2016), Star Wars: The Last Jedi và Bright (2017), Da 5 Bloods, The Old Guard (2020)…

"Tuyệt phẩm lãng mạn" của Hàn Quốc ra rạp Việt

Muôn kiếp nhân duyên (tên tiếng Anh: Past Lives) - tựa phim đến từ nhà sản xuất A24 - đơn vị đứng sau tác phẩm vừa thành công vang dội tại Oscar 2023 Cuộc chiến đa vũ trụ (Everything Everywhere All At Once) ấn định khởi chiếu tại các cụm rạp từ ngày 29-9.

Muôn kiếp nhân duyên xoay quanh hai nhân vật chính - Nora (Greta Lee) và Hae Sung (Yoo Teo). Tình bạn thân thiết của họ bị chia cắt khi Nora theo gia đình di cư khỏi Hàn Quốc vào năm 12 tuổi.

20 năm sau, như một mối duyên tiền định, họ gặp lại nhau tại Mỹ, nhưng lúc này, Nora đã trở thành vợ của Arthur (John Magaro). Nhìn lại quá khứ, nói về hiện tại và hướng đến tương lai - những cuộc trò chuyện nhẹ nhàng giữa Nora và Hae Sung trong 1 tuần ngắn ngủi ở New York được đan xen bởi các khoảng lặng, khiến người xem chìm đắm vào suy ngẫm về cuộc sống, số phận và tình yêu.

Theo đạo diễn Celine Song, Muôn kiếp nhân duyên là một bộ phim “kể về ba người đang cố gắng hết sức để trở thành người lớn”. Hai thập kỷ xa cách, cuộc hội ngộ với người bạn tri kỷ bất ngờ xảy ra vào đúng thời điểm Nora đang hạnh phúc bên chồng, nhưng bộ phim không hề diễn tiến theo hướng “drama” bi lụy.

Điểm đặc biệt ở Muôn kiếp nhân duyên chính là không ai trong số ba nhân vật tranh cãi, la hét. Nhờ sức mạnh của tình yêu và sự tôn trọng dành cho nhau, bằng cách nào đó, họ đã cùng vượt qua cuộc hội ngộ vô cùng căng thẳng này và cố gắng hết sức để không làm tổn thương nhau.

Phim nhận đến 97% đánh giá tích cực từ 236 người dùng trên Rotten Tomatoes với điểm số trung bình 9,2/10. Trên Metacritic, phim nhận được số điểm 94/100.