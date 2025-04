Măng non yêu nước

Sáng thứ hai đầu tuần, khi đưa con đến trường học, chị Nguyễn Ngọc Quyên nghe con trai nói: “Mẹ ơi, con biết ngày 30-4 là ngày gì đó mẹ. Đó là Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Năm nay là kỷ niệm 50 năm rồi ạ”. Vừa nói, bé Gia Kiên (6 tuổi) vừa kéo tay dẫn chị Ngọc Quyên đến chỗ mô hình có 2 chiếc xe tăng đang chạy vào cổng Dinh Độc Lập được trưng bày trong sân Trường Mầm non Thành phố.

Qua chất giọng trẻ thơ và đầy tự hào, Gia Kiên giới thiệu với mẹ chiếc xe tăng 390 do các chú bộ đội lái đã tiến thẳng vào Dinh Độc Lập trưa 30-4-1975. “Các chú đã treo lá cờ hình ngôi sao vàng trên nền cờ đỏ và xanh dương lên nóc dinh đó mẹ. Mà con không nhớ phải gọi tên lá cờ đó là gì. Nhưng sao các chú không treo lá cờ đỏ sao vàng mà treo lá cờ ấy vậy mẹ?”, Gia Kiên thắc mắc.

Chị Ngọc Quyên giải thích cho con trai hiểu về ý nghĩa của lá cờ ngày giải phóng và giúp con hiểu thêm về những hy sinh của cha ông cho độc lập, tự do ngày hôm nay.

Tại trường học của bé Gia Kiên, không khí mừng lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước rất rộn ràng. Các mô hình, những lá cờ đỏ sao vàng được bày trí khắp nơi. Khi được mẹ hỏi vì sao biết rõ về ngày 30-4, Gia Kiên cho biết, cô giáo chủ nhiệm thường kể các câu chuyện về ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, về các trận đánh của chú bộ đội cho các bạn trong lớp nghe.

Vừa qua, tại Trường Mầm non Thành phố cũng diễn ra Ngày hội phát triển giáo dục mầm non. Ngày hội diễn ra trong không khí sôi động, hào hứng với tiết mục đồng diễn thể dục đầy ấn tượng của toàn thể học sinh và giáo viên. Dẫu chưa thể hiểu hết ý nghĩa sâu xa của hai chữ “yêu nước”, nhưng qua các buổi tập luyện, chiếc áo cờ đỏ sao vàng mặc trên người, lá cờ Tổ quốc cầm trên tay, từng nhịp nhảy theo lời bài hát Việt Nam ơi, lòng tự hào dân tộc đã được ươm mầm vào lòng thế hệ măng non của Tổ quốc.

Trong những ngày tháng Tư lịch sử, tại các trường tiểu học ở TPHCM, các em học sinh trong đội kèn đang rất tích cực luyện tập để tham gia liên hoan “Tiếng kèn Đội ta”. Với niềm say mê, học sinh tại Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm tích cực luyện tập các bài Tiến về Sài Gòn, Việt Nam ơi, Khát vọng tuổi trẻ… bằng tất cả sự tự hào, góp thêm tình yêu trẻ thơ tạo nên bức tranh âm nhạc đầy màu sắc, ý nghĩa mừng ngày đại lễ.

Những ngày qua, khu vực diễn tập bắn pháo ở Bến Bạch Đằng thu hút đông đảo người dân đến tham quan, chụp ảnh. Trong dòng người tấp nập, có rất nhiều thiếu nhi được cha mẹ đưa đến đây để xem các chú bộ đội tập bắn pháo. Anh Trần Thanh Tùng, ngụ quận 4, cho biết, trên đường đưa con đi học, anh cho con gái (hiện đang học lớp 2) ghé vào tham quan các khẩu pháo và chụp tấm hình.

“Thời gian ghé vào một chút có thể không giúp con hiểu hết được ý nghĩa của buổi tập luyện nhưng tôi biết, sau đó con sẽ hỏi và tôi sẽ giải thích để giúp con hiểu, thêm tự hào về tinh thần của Đại thắng mùa xuân năm 1975”, anh Thanh Tùng chia sẻ.

THÁI PHƯƠNG