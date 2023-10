Mang tết đủ đầy đến với những hoàn cảnh khó khăn

Tết đủ đầy – lan tỏa yêu thương

Trước thực tế vẫn còn nhiều người đang phải chật vật kiếm sống hay hứng chịu ảnh hưởng từ biến động kinh tế hay thiên tai, cùng nhau chung tay trao yêu thương không chỉ giúp họ vượt qua những khó khăn, mà còn là cơ hội để mỗi người sẻ chia, lan tỏa những nghĩa cử tốt đẹp và những điều tích cực trong cuộc sống.

Chị Thu Hằng (42 tuổi, Hà Nội) - khách hàng của Prudential, người từng tham gia hoạt động thiện nguyện do Prudential khởi xướng, là một người mẹ có con trong độ tuổi đi học. Với mong muốn góp sức mình lan tỏa yêu thương tới những hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là các em nhỏ, chị Hằng cho biết “Đôi khi chúng ta biết được ở đâu đó có những hoàn cảnh khó khăn cần sự giúp đỡ, song cuộc sống bận rộn hàng ngày cuốn chúng ta đi rất nhanh. Tham gia hoạt động thiện nguyện mà Prudential Việt Nam là nhịp cầu nối, giúp những khách hàng như tôi có dịp chậm lại một chút, để sẻ chia, giúp đỡ những “chiếc lá chưa lành”, những hoàn cảnh kém may mắn trong xã hội”.

Với tinh thần "Cần là có", trong những năm qua, ngoài việc đầu tư cho những dự án dài hạn trang bị kiến thức, kĩ năng cần thiết dành cho học sinh tiểu học về Tài chính và An toàn giao thông, Prudential còn sát cánh, hỗ trợ người dân khó khăn tại các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, bão lũ. Nổi bật phải kể đến chương trình “Hỗ trợ gạo - Trao gửi yêu thương” với sứ mệnh tiếp nối lan tỏa yêu thương, thể hiện tinh thần tương thân tương ái hướng tới cộng đồng. Được triển khai vào mỗi dịp Tết đến Xuân về, chương trình đã động viên, sẻ chia khó khăn cũng như mang tới nhiều cái Tết ấm áp tình người tới bà con trên khắp mọi miền.

Cùng Prudential trao Tết đủ đầy

Năm nay, chương trình “Hỗ trợ gạo - Trao gửi yêu thương 2024” thông qua việc xây dựng “Ngân hàng an sinh”, Prudential kêu gọi sự chung tay, đồng lòng của khách hàng trao tặng gói an sinh gồm gạo và nhu yếu phẩm đến người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) và huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng). Đây là hai trong số nhiều địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ thời gian qua.

Tại huyện Mù Cang Chải, lũ ống, lũ quét và sạt lở hồi tháng 8 đã khiến 3 người chết và gây thiệt hại gần 20 tỷ đồng cho một huyện miền núi nghèo. Còn huyện Mỹ Xuyên là huyện khó khăn của tỉnh Sóc Trăng với hơn 30% là người dân tộc Khmer cũng đã hứng chịu mưa lớn, lốc xoáy gây sập và tốc mái 47 căn nhà, trong đó 13 căn nhà bị sập hoàn toàn.

Người dân tại những huyện này không chỉ bị mất đi nhà cửa, nông sản mà còn phải gánh trên vai những thiệt hại nặng nề bởi mưa lũ, chưa kể những mất mát về người. Đối với họ, trước mắt vẫn là nỗi lo miếng cơm manh áo, tìm kiếm chỗ ở mới...

Với cách thức thực hiện đơn giản, các khách hàng của Prudential là hội viên PRURewards có thể đóng góp điểm PRURewards vào Ngân hàng An sinh. Từ tổng số điểm hội viên đóng góp, chương trình sẽ quy đổi ra số lượng gói an sinh tương đương. Thông qua Prudential, các gói an sinh sẽ được trao tới tay người dân có hoàn cảnh khó khăn tại hai huyện nói trên vào dịp Tết nguyên đán 2024 tới đây.

Đây không phải là lần đầu Prudential mang tới một chương trình ý nghĩa cho các hội viên PRURewards. Trước đó, năm 2022, hưởng ứng những hoạt động nhân ái mà Prudential là cầu nối, khách hàng Prudential đã tích cực tham gia chương trình “Cùng Prudential chung tay - Trao tặng mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho các em học sinh”. 1.500 hội viên PRURewards tham gia đóng góp điểm thưởng để quy đổi hơn 1.200 phần quà nón bảo hiểm đạt chuẩn và balo, tập trò chơi An toàn giao thông chỉ sau hơn 2 tháng triển khai. Các phần quà từ đóng góp của khách hàng Prudential sẽ được trao cho các em học sinh tiểu học tại tỉnh Gia Lai vào tháng 11 tới đây.

Nhìn lại chặng đường 2020-2022, hành trình “Hỗ trợ gạo - Trao gửi yêu thương” của Prudential đã trao 8.400 gói an sinh gồm gạo và nhu yếu phẩm với ngân sách gần 2,6 tỷ đồng tới các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại 14 tỉnh thành.

Trong lần này, Prudential hy vọng mỗi gói an sinh được khách hàng đóng góp sẽ là một mảnh ghép của lòng yêu thương, nhân ái trên hành trình Prudential nỗ lực nhân rộng điều tốt đẹp thông qua nhiều hoạt động thiết thực vì sự phát triển bền vững của cộng đồng.