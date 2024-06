Mastercard chia sẻ giải pháp nâng cao bảo mật và an toàn cho giao dịch không tiền mặt

Phát triển nhanh chóng cùng với hoạt động thanh toán không tiền mặt là những chiêu trò lừa đảo ngày càng tinh vi. Nhận thấy thực trạng này, hội thảo “Nâng cao bảo mật, an toàn giao dịch không tiền mặt”, thuộc chương trình “Ngày không tiền mặt 2024” đã đưa ra các giải pháp nhằm bảo đảm hệ thống ngân hàng hoạt động an ninh, an toàn, liên tục; nâng cao khả năng bảo vệ cho giao dịch cá nhân.