Mất ăn, mất ngủ vì lò nấu mỡ bò “chui”

Ông Nguyễn Văn Bảy (57 tuổi, ở thôn Kiên Long) kể đến nỗi ám ảnh khi thời gian qua chịu đựng ô nhiễm, hôi thối từ lò nấu mỡ bò mới xuất hiện tại thôn này.

>>> Clip vụ việc người dân phản ánh tình trạng hôi thối từ lò nấu mỡ bò tự phát:

Ngồi bên, bà Trần Thị Ngọc Ánh (55 tuổi, vợ ông Bảy) bức xúc: “Cả tháng nay trời nắng gay gắt, kèm theo mỗi ngày dân làng chịu đựng mùi hôi thối từ lò nấu mỡ bò nên mất ăn, mất ngủ. Mỗi ngày, mùi hôi thối, tanh tưởi nồng nặc phát ra từ 9 giờ đến 15 giờ, nặng nhất lúc 13 đến 14 giờ”, bà Ánh bức xúc.

Theo bà Ánh, cách đây ít hôm (khoảng ngày 17-5), ông Bảy bị ngất xỉu do chịu không nổi mùi thối, tanh từ lò nấu mỡ bò. Ông Bảy nằm bất tỉnh, bà Ánh nhờ làng xóm gọi y tá địa phương đến sơ cứu mới qua khỏi.

Lò nấu mỡ bò bị người dân phản ánh gây mùi hôi thối

Ông Bảy vốn bị nhiều bệnh, tinh thần yếu nên mấy hôm nay bỏ ăn, bỏ uống vì ám ảnh mùi hôi thối.

Ngoài hộ bà Ánh, nhiều hộ dân khác ở thôn Kiên Long cũng phản ánh các bất cập, mùi hôi thối từ lò nấu mỡ bò chui. Trong đó có các gia đình: Võ Thị Tồn (65 tuổi); Trịnh Thị Tài (32 tuổi); Trịnh Văn Hùng (60 tuổi); Nguyễn Thị Tý; Văn Công Hùng; Trần Thị Tuyết Mai…

Nhiều hộ dân thôn Kiên Long bức xúc phản ánh với báo chí về sự việc

Đáng chú ý, hộ chị Trịnh Thị Tài đang có 2 con nhỏ, kể khổ: “Trời thì nắng nóng kèm theo mùi thối tanh nồng nặc, cả nhà tôi cứ đóng bít kín cửa nên cuộc sống rất ngột ngạt, bí bách”. Hiện, các hộ dân đã làm đơn tập thể gửi lên UBND xã Bình Thành đề nghị vào cuộc xử lý dứt điểm lò nấu mỡ bò trên.

Người dân cung cấp các hình ảnh, clip về hoạt động nấu mỡ bò

Sau khi có phản ánh từ người dân, ngày 8-5, UBND xã Bình Thành đã cử lực lượng đến kiểm tra, xác định lò nấu mỡ bò do ông Trịnh Quang Minh (55 tuổi, ở thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn) quản lý. Ông Minh đến thuê đất ông Võ Sĩ (ở thôn Kiên Long) để làm cơ sở nấu mỡ bò.

Thời điểm kiểm tra, ông Minh nấu mỡ bò bằng củi, có 6 bao mỡ đã đóng thành phẩm, mỗi bao nặng 60kg. Bên cạnh đó, 4 thau chứa mỡ đã nấu có mùi hôi thối, nồng nặc, khó chịu phát tán trong không khí.

Hình ảnh lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện tại lò nấu mỡ bò

Mỡ bò được nấu dồn vào bao lớn để đưa đi tiêu thụ

Ông Minh trình bày, hàng ngày đi thu mua mỡ bò tươi tại các lò mổ trên địa bàn huyện Tây Sơn, sau đó đưa về nấu bằng bếp củi trong 6 tiếng, đem bán cho 1 đại lý thu mua ở chợ Đập Đá (thị xã An Nhơn). Ông này cũng cho biết, không rõ đại lý thu mua mỡ này để làm gì.

Hình ảnh tại cơ sở nấu mỡ bò

Tại buổi kiểm tra, lực lượng chức năng đã yêu cầu ông Minh tạm ngưng hoạt động nấu mỡ bò. Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân, từ đó đến nay, ông Minh tiếp tục duy trì hoạt động nấu mỡ bò và phát tán các mùi hôi thối. Trong ngày 20-5, phóng viên ghi nhận lò nấu mỡ bò này tiếp tục thu gom nguyên liệu, thực phẩm về hoạt động.

Thời điểm ngày 20-5, cơ sở nấu mỡ bò chui vẫn tiếp tục hoạt động

Làm việc với phóng viên Báo SGGP, Chủ tịch UBND xã Bình Thành Nguyễn Công Minh cho biết, cơ sở nấu mỡ bò do ông Trịnh Quang Minh làm chủ là hoạt động không phép. Chủ tịch UBND xã tiếp thu thông tin báo chí, người dân phản ánh và cho biết sẽ chỉ đạo lực lượng đến kiểm tra lại 1 lần nữa để xử lý kiên quyết. Nếu chủ cơ sở không chấp hành, UBND xã sẽ báo cáo lên UBND huyện nhờ lực lượng công an kinh tế và các cơ quan quản lý an toàn thực phẩm xử lý mạnh tay, mức phạt có thể trên 40 triệu đồng...

Theo ông Nguyễn Công Minh, ở đây còn liên quan đến rất nhiều vấn đề, hệ lụy trong đó có câu chuyện an toàn thực phẩm. Tới đây, địa phương sẽ làm rõ nguồn gốc thực phẩm thu gom, sau khi nấu lên bán đi đâu, dùng làm việc gì, ai tiêu thụ… để tránh tình trạng thực phẩm bẩn trôi nổi trên thị trường.

UBND huyện Tây Sơn chỉ đạo xử lý dứt điểm Ông Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn cho biết, sau khi báo chí cung cấp thông tin thì huyện đã chỉ đạo ngay cho UBND xã Bình Thành mời chủ cơ sở lên làm việc. Các vấn đề tồn tại, vi phạm và ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân cần xử lý ngay, phạt hành chính, nếu vượt tầm thì chuyển lên huyện để xử lý.

NGỌC OAI