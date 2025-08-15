Ngày 15-8, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thí điểm nền tảng "Mặt trận số" và tập huấn "ứng dụng AI trong công tác MTTQ các cấp".

Quang cảnh hội nghị

Hội nghị tổ chức trực tiếp tại điểm cầu Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và trực tuyến đến 34 tỉnh, thành phố, 3.321 xã, phường, đặc khu trong cả nước.

Ông Nguyễn Bá Cát, Phó Chánh văn phòng, Giám đốc Trung tâm Thông tin và chuyển đổi số cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết: "Mặt trận số" (địa chỉ truy cập: http://app.mattranso.vn) là nền tảng số được thiết kế bám sát vào các nhiệm vụ cốt lõi của công tác mặt trận, với 5 phần mềm "cốt lõi" gồm: phần mềm cơ sở dữ liệu online; phần mềm tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân; phần mềm Thư viện số cộng đồng hỗ trợ nhân dân; trợ lý ảo phục vụ công tác tham mưu MTTQ các cấp; phần mềm theo dõi tiến độ, kết quả đại hội MTTQ các cấp.

Tất cả các hệ thống trên nền tảng "Mặt trận số" được kết nối với nhau qua nền tảng đăng nhập một lần OpenID. Một tài khoản có thể đăng nhập tất cả các phần mềm. Dự kiến, các giai đoạn tiếp theo, MTTQ sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan tích hợp, đồng bộ với Cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia và xác thực tập trung qua ứng dụng VNeID.

Đáng chú ý, phần mềm tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân được thiết kế nhằm hiện thực hóa vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ một cách mạnh mẽ, trực tiếp nhất. Mọi người dân, dù ở bất cứ đâu, chỉ cần có một chiếc điện thoại thông minh là có thể gửi ý kiến, kiến nghị trực tiếp đến hệ thống của MTTQ. Mỗi ý kiến sẽ được ghi nhận, phân loại, chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền và theo dõi quá trình xử lý, giải quyết.

Các phần phản ánh, kiến nghị trên phần mềm được cập nhật là xử lý nhanh chóng giúp MTTQ gần dân hơn, kịp thời lắng nghe phản ánh kiến nghị của người dân.

Phương thức truy cập: Người dân truy cập vào nền tảng "Mặt trận số" tại địa chỉ http://app.mattranso.vn và lựa chọn biểu tượng phần mềm "Hệ thống tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân" hoặc truy cập thẳng vào địa chỉ http://pakn.mattranso.vn.

Hệ thống quản trị của phần mềm gồm 3 cấp: Trung ương; tỉnh, thành phố; xã, phường, đặc khu được phân quyền quản trị để tiếp nhận và giải đáp các phản ánh, kiến nghị của người dân. Kiến nghị của cấp nào sẽ được gửi đến MTTQ cấp đó tiếp nhận và phản hồi. Các ý kiến phản hồi về phản ánh, kiến nghị của người dân được công khai, minh bạch trên trang chủ của hệ thống.

"Mặt trận số" sẽ là bộ công cụ gắn bó mật thiết với mỗi cán bộ Mặt trận ở cơ sở, góp phần để MTTQ Việt Nam đóng góp tích cực vào quá trình chuyển đổi số quốc gia - đưa MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội đến gần dân, sát dân và sẵn sàng phục vụ nhân dân.

LÂM NGUYÊN