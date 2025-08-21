Phó Thủ tướng Lê Thành Long vừa ký Quyết định số 1785/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị quyết số 206/2025/QH15 của Quốc hội về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật.

Chính phủ yêu cầu ban hành phương án xử lý vướng mắc do quy định của pháp luật trước ngày 1-3-2027

Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng nghị quyết, đồng thời rà soát, đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Trên cơ sở kết quả rà soát, các cơ quan phải xây dựng và ban hành (hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành) phương án xử lý vướng mắc do quy định pháp luật trước ngày 1-3-2027.

Chính phủ cũng đề nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước, Hội đồng Dân tộc và các cơ quan của Quốc hội chủ động xử lý trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình chủ động xử lý và phối hợp cùng các bộ, ngành để bảo đảm hiệu quả chung.

Theo lộ trình, mục tiêu đặt ra là đến năm 2025 cơ bản hoàn thành việc tháo gỡ những “điểm nghẽn” do quy định pháp luật, như đã xác định tại Nghị quyết số 66-NQ/TW.

PHAN THẢO