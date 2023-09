Mẹ già 82 tuổi chăm con nằm liệt giường

Chồng bà Thành vừa qua đời cuối năm 2022 do bệnh nặng. Người con trai duy nhất là anh Đinh Văn Bảy (47 tuổi, không vợ con) bị teo cơ, chân tay dần co rút từ năm 2001 đến nay. Mặc dù gia đình đã bán hết gia sản, vay mượn người thân, xóm giềng đưa con đi chữa trị tại nhiều bệnh viện ở Hà Tĩnh, Nghệ An, Hà Nội nhưng bệnh tình của anh Bảy không có tiến triển.

Không còn tiền điều trị kéo dài, gia đình đành bất lực đưa con về nhà tự mua thuốc uống. Hàng ngày, việc vệ sinh cá nhân, ăn uống của anh Bảy đều do bà Thành lo toan. Đã vậy, gần đây anh Bảy lại bị trào ngược dạ dày nặng và một số bệnh khác khiến thân thể gầy gò, hốc hác, sức khỏe suy yếu. Bản thân bà Thành ngoài bệnh về mắt, bà còn hay bị choáng do rối loạn tuần hoàn não, đau xương khớp đầu gối, lưng, tay, cổ...

Bà Thành cho biết, gia đình thuộc diện hộ nghèo, cuộc sống của hai mẹ con phụ thuộc hoàn toàn vào khoản tiền trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng của Nhà nước 1.440.000 đồng (mỗi người 720.000 đồng/tháng). Nhiều năm qua, bà đã xoay xở vay mượn khắp nơi trên 200 triệu đồng để chữa bệnh cho chồng và con, đến nay vẫn chưa trả được. Nay chồng đã mất, con trai bệnh ngày càng nặng, bà ngày đêm lo lắng khi không còn tiền mua thuốc tiếp tục điều trị lâu dài cho con!

Mọi giúp đỡ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, P.5, Q.3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Chủ tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng: 310.10000.231438 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh TPHCM hoặc 000170406009199 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Hội sở). Nội dung: HCCG 23-54.