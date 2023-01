Miền Bắc có thể xuất hiện băng giá, rét đậm trước Tết Quý Mão

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, hiện nay đang có một khối không khí lạnh mạnh ở phía Bắc di chuyển dần xuống phía Nam lục địa châu Á.

Dự báo trên đất liền, khoảng gần sáng 15-1, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến Bắc bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung bộ và Trung Trung bộ. Gió trong đất liền chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, giật cấp 6-7.

Từ ngày 15-1, ở Bắc bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế trời chuyển rét. Từ chiều và đêm 15-1 đến khoảng ngày 18-1, ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại.

Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc bộ phổ biến từ 9-12oC, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6-9oC, vùng núi cao có nơi dưới 3oC. Trong khi đó, khu vực Bắc Trung bộ phổ biến 11-14oC, khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên - Huế phổ biến 14-17oC.

Còn theo các trung tâm dự báo khí tượng ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, nhiệt độ ở miền Bắc sẽ xuống thấp nhất là ngày 16-1 (tức thứ hai đầu tuần tới) và kéo dài đến hết tuần ở ngưỡng rét đậm.

Đến ngày 19-1, tức thứ năm (28 tết), nhiệt độ ở Hà Nội vào buổi sáng có nơi chỉ còn 9oC, trời hửng nắng hanh nhưng rét buốt.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia đưa ra nhận định, từ chiều và đêm 15-1 đến 18-1, toàn miền Bắc và Bắc Trung bộ sẽ rét đậm, riêng vùng núi có rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá.