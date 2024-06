Miền Bắc, miền Trung vào tiết hạ chí, nắng nóng như chảo lửa

Nguyên nhân khiến miền Bắc và miền Trung đang bước vào đợt nắng nóng kéo dài (có nơi 40 độ C) là do đang bước vào tiết "hạ chí". Tình trạng này phù hợp quy luật tự nhiên.

Buổi trưa 17-6 thưa vắng ở phố Hàng Bài (gần Hồ Gươm - Hà Nội) do nắng nóng. Ảnh: VĂN PHÚC

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia và các chuyên gia khí tượng, những ngày qua, ở Hà Nội, đồng bằng Bắc bộ, tỉnh Hòa Bình và toàn bộ khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi đã xuất hiện đợt nắng nóng diện rộng, diễn ra nhiều ngày.

Vào các buổi chiều, một số nơi xuất hiện mưa rào, dông nhiệt cục bộ nhưng không đủ làm dịu bớt chuỗi ngày nắng nóng oi nồng và gay gắt này.

Do nắng nóng gay gắt, về buổi chiều, miền Bắc thường có các cơn dông nhiệt, nguy cơ sấm sét

Nhiều người cho biết, ngày 17-6, miền Trung như “chảo lửa” vì nắng nóng. Nhiệt độ đo ở lều khí tượng tại TP Vinh (tỉnh Nghệ An), Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh) dao động 39-40 độ C, nhưng nhiệt độ thực tế ngoài trời lên tới 43-44 độ C, mức độ bức xạ mặt trời rất lớn.

Tại TP Nam Định (tỉnh Nam Định), TP Phủ Lý (tỉnh Hà Nam)…, nhiệt độ chiều 17-7 cũng trên 38 độ C.

Khu vực từ Bình Định đến Ninh Thuận có nơi như Hòa Nhơn (tỉnh Bình Định) nắng nóng trên 37 độ C.

Theo các chuyên gia khí tượng, ngày 18-6, nền nhiệt ở các khu vực nêu trên còn tăng cao hơn, nắng nóng hơn, dự báo nhiều nơi đạt hoặc vượt 40 độ C. Tuy nhiên, các tỉnh ở Tây Bắc bộ như Lai Châu, Sơn La, Điện Biên... không bị ảnh hưởng của đợt nắng nóng này.

Ảnh radar thời tiết lúc 17 giờ 30 chiều 17-6 cho thấy, miền núi phía Bắc nhiều mây, Hà Nội trở vào miền Trung nắng nóng

Đợt nắng nóng này sẽ kéo dài tới ngày 22-6, riêng ở khu vực Bắc Trung bộ vẫn kéo dài sau ngày 23-6. Còn Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho rằng, đợt nắng nóng ở miền Bắc và miền Trung sẽ kéo dài nhiều ngày tới.

Các chuyên gia khí tượng cho rằng, đợt nắng nóng vào dịp này ở miền Bắc và miền Trung là phù hợp với quy luật, bởi hiện đang vào tiết “hạ chí” (giữa mùa hè, khoảng cách giữa Bắc bán cầu tới mặt trời là gần nhất do độ nghiêng tối đa của trái đất, trước khi mặt trời “dịch chuyển” dần trở lại Nam bán cầu).

Tiết hạ chí khiến áp thấp nóng ở phía Tây của lục địa châu Á phát triển mạnh về phía Đông, là nguyên nhân trực tiếp gây ra đợt nắng nóng này ở miền Bắc đến miền Trung.

Nắng nóng kéo dài diện rộng sẽ khiến nhu cầu tiêu thụ điện để làm mát tăng mạnh. Do đó, Bộ Công thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam đề nghị tăng cường thực hiện tiết kiệm điện để tránh xảy ra các sự cố cho hệ thống truyền tải.

VĂN PHÚC