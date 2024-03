Miền Bắc mưa phùn - nồm ẩm, miền Nam nắng nóng đến bao giờ?

Theo dự báo này, từ ngày 15 đến 16-3, Bắc bộ và Thanh Hóa có chung hình thái đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù (một số nơi trưa tạm tạnh nhưng về chiều và đêm lại tái diễn mưa phùn, trời lạnh). Phía Tây Bắc bộ trưa chiều trời nắng. Riêng các tỉnh Lai Châu, Điện Biên và Sơn La đêm có mưa vài nơi, ngày nắng.

Từ ngày 15 đến 16-3, khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Các khu vực khác đêm không mưa, ngày nắng, riêng miền Đông Nam bộ nắng nóng.

Từ đêm 16-3 đến ngày 18-3, khu vực Đông Bắc bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác về đêm và sáng, trưa chiều trời nắng. Từ đêm 18 đến ngày 19-3, khu vực này có mưa, mưa rào rải rác do đón đợt không khí lạnh nhẹ, sau đó chuyển lạnh sang rét từ ngày 19-3.

Cùng khoảng thời gian từ đêm 16 đến 18-3, khu vực Tây Bắc bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, có nơi nắng nóng (một số người dân ở tỉnh Sơn La thông tin, đã 1 tháng nay, khu vực này chưa có một trận mưa ướt đất). Dự báo từ đêm 18 đến 19-3, khu vực Tây Bắc bộ có mưa, mưa rào. Đêm và sáng trời lạnh.

Tại khu vực Bắc Trung bộ và Trung Trung bộ, từ ngày 19 đến 21-3, có mưa, mưa rào rải rác, còn lại nắng. Các khu vực khác (Nam bộ, Nam Trung bộ và Tây Nguyên) đêm mưa rải rác, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng miền Đông Nam bộ có nắng nóng diện rộng.

Như vậy, đợt nắng nóng ở Nam bộ có thể tạm lắng từ ngày 21-3, nhưng sẽ tái xuất sau đó. Bởi theo dự báo, từ tháng 5 mới chuyển sang mùa mưa ở Nam bộ. Còn ở miền Bắc, tình trạng mưa phùn, nồm ẩm còn kéo dài nhiều ngày nữa do đợt không khí lạnh sắp tới (ngày 19-3) chỉ có cường độ yếu, khi tràn về sẽ gây mưa, sau nhanh chóng biến tính, tiếp tục gây mưa phùn, sương mù, nồm ẩm vào cuối tháng 3.

Do thời tiết thay đổi liên tục ở miền Bắc và nắng nóng dai dẳng ở miền Nam, nhiều người bị ảnh hưởng sức khỏe, hoặc có nguy cơ đổ bệnh. Do cơ thể khó thích nghi kịp với sự thay đổi thời tiết nên dễ gia tăng các bệnh thường gặp như cúm, cảm cúm, viêm xoang, viêm phế quản, viêm phổi... Ở phía Nam, người dân cần đề phòng nguy cơ đột quỵ, cao huyết áp do nắng nóng.